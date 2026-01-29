LVBP: Magallanes recuperó su mejor arma para barrer en Puerto La Cruz

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes dio un paso gigante para el título. El equipo eléctrico sufrió, pero se terminó llevando un duelo sensacional en Puerto La Cruz, al vencer a Caribes de Anzoátegui por pizarra de 3-1, gracias principalmente a una sólida labor del cuerpo de lanzadores de la "Nave", que lució realmente dominante en el montículo.

Con actuaciones verdaderamente convincentes de los serpentineros, y con decisiones precisas y acertadas del manager Yadier Molina, Magallanes logró apagar a la productiva y peligrosa ofensiva de Caribes de Anzoátegui, que logró montar amenazas pero jamás concretarlas, lo que explica que Magallanes viaje a la ciudad de Valencia con par de triunfos en el bolsillo.

El pitcheo marca la pauta en Magallanes

Para este segundo duelo de la Serie Final, Navegantes del Magallanes contó con el flamante Pitcher del Año en la lomita, el zurdo Ricardo Sánchez, quien ha sido una garantía toda la campaña para los filibusteros. Tal y como esperaba la afición magallanera, Sánchez estuvo realmente dominante, al lograr una magistral actuación de cinco entradas completas, en las que permitió solamente cuatro hits y una carrera limpia.

El zurdo salió a lanzar el sexto inning, pero al abrir con boleto, fue sustituido por el dominicano Raffi Vizcaíno, quien fue el único brazo eléctrico que presentó problemas, al lograr sacar solamente un out, además de conceder par de boletos y un imparable.

Al rescate llegó Adrián Almeida, quien tuvo un debut formidable con la "Nave", al lanzar par de entradas completas en blanco, con solo dos hits recibidos y con cuatro ponches a su cuenta. Luego de sacar un out en el octavo inning, fue sustituido por el dominicano Félix Cepeda, quien retiró a los dos bateadores que enfrentó.

Finalmente, Felipe Rivero fue el encargado de ponerle el candado al compromiso, y no decepcionó. A pesar de recibir un incogible, el zurdo le bajó la persiana al duelo con solo 14 pitcheos, con par de ponches incluidos, para anotarse el rescate y sellar una actuación formidable de la que ha sido la mejor arma del Magallanes en la 2025/26: el pitcheo.