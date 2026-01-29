¿Podrá Alcides Escobar jugar la Serie del Caribe 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Aunque no logró el campeonato en Venezuela con Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Alcides Escobar terminó con broche de oro su presentación en la pelota invernal tras coronarse campeón con Leones del Escogido en la LIDOM.

No solo conquistó el bicampeonato con los melenudos, el pelotero venezolano dejó su huella de por vida en el torneo, luego de convertirse en el Jugador Más Valioso de la Gran Final contra Toros del Este, después de registros estadísticas de .333 de average, un jonrón, cinco carreras remolcadas, una anotada y un OPS de .833 en cinco encuentros.

Escobar presenta un caso particular de cara a la venidera edición de la Serie del Caribe, tomando en cuenta que Venezuela no tendrá representante en el torneo. Según Ramón Ruiz, Director de Operaciones de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), el reglamento no contempla situaciones en las que jugadores nativos de ligas miembros deseen participar, pero la liga de su país no esté presente en el evento.

¿Logrará estar Alcides Escobar en la Serie del Caribe?

En este sentido, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) debe presentar el caso ante la CBPC, donde las ligas miembros deberán votar si aceptan o no la inclusión del jugador en cuestión.

Ruiz también mencionó que jugadores como Escobar, que tienen una gran trayectoria y representan un atractivo importante para el torneo, son valiosos tanto para la competición como para sus equipos. Sin embargo, subrayó que para poder aceptar su inscripción, la CBPC debe seguir sus reglas y procedimientos establecidos, los cuales, en este caso, requieren la aprobación del resto de las ligas miembro para que el mencionado pelotero pueda ser parte del evento.

Además, Ramón Ruiz destacó que, a pesar de la ausencia de Venezuela en esta edición del torneo, el país sigue siendo un miembro pleno y respetado de la CBPC. La bandera de Venezuela será incluida en el protocolo del torneo, lo que refleja el respeto y el lugar que sigue ocupando dentro de la Confederación, a pesar de no estar participando en esta ocasión.