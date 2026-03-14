MLB: Yoendrys Gómez deja en el aire a Venezuela para sumarse al Spring Training de Tampa Bay

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La jornada de este sábado para los Rays de Tampa Bay finalizó con una victoria por 9 a 6 frente a los Mellizos de Minnesota, en el Lee Health Sports Complex. Pero más allá del resultado positivo, la organización contó con la presencia de Yoendrys Gómez, quien hasta hace poco era parte de la Selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

El oriundo de Nirgua subió al montículo a la altura del octavo episodio, y en esa única entrada no toleró imparables, regaló una base por bolas y ponchó a dos rivales. De esa manera bajó su efectividad a 1.50 en este Spring Training luego de seis innings de labor en cinco presentaciones.

Yoendrys Gómez dejó la concentración del combinado venezolano en la cita mundialista con la intención de tratar de ganarse un puesto con su nueva organización. Recordemos que a mediados de noviembre estuvo involucrado en un cambio, por lo que necesita tener más presencia para ganarse la confianza del staff técnico de cara al Opening Day.

"Quería estar ahí representando a mi país y hacer más, pero obviamente tengo un trabajo que hacer aquí y quiero formar parte del equipo. Estoy muy agradecido con los Rays por darme la oportunidad de salir a lanzar para mi nación. Agradezco mucho toda la experiencia", señaló en una entrevista para MLB.com.

Venezuela, a la espera de un nuevo lanzador

Con la baja de Yoendrys, Venezuela afrontará el choque contra Japón de los cuartos de final con un brazo menos en el bullpen. Si bien el manager Omar López había adelantado la salida del lanzador, lo cierto del caso es que la selección todavía no cubrirá esa vacante.

El nombre que más suena con fuerza para ingresar al roster como sustitución es Eiberson Castellano, que a día de hoy se encuentra como invitado al Spring Training de los Rockies de Colorado. Y es que en un hipotético caso de que el conjunto venezolano clasifique a semifinales, ahí sí se completaría el cambio por Yoendrys Gómez.

"Por el momento nos quedamos igual. Si ganamos el sábado, Dios mediante, entonces sí vamos a hacer una sustitución", comentó José Yépez, gerente general del Team Beisbol Venezuela, a El Emergente.