Alcides Escobar es el MVP con Leones del Escogido en la Serie Final de LIDOM

Este martes concluye la serie final en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), donde los Leones del Escogido doblegaron 1x0 a los Tores del Este, con lo que hilvanan el bicampeonato en quisqueya, siendo también su coronación número 18.

Los melenudos merengueros se llevan la gran final cuatro juegos a uno, y en este éxito el aporte del venezolano Alcides Escobar resulta fundamental, al punto de que es electo como el Jugador Más Valioso de la contienda.

El nativo de La Sabana completa excelente rendimiento ofensivo, con .333 en promedio de bateo, OPS de .833 además de 1 cuadrangular, 1 anotación y 5 compañeros mandados a la registradora.

Durante el primer compromiso liga de 4-1 con 2 rayitas remolcadas; para el segundo termina de 4-3 e impulsada. En el tercero queda en blanco tras dos turnos legales (en la única caída del Escogido); para el cuarto consigue de 5-2, el citado tablazo de cuatro esquinas, 2 carreras producidas más 1 pisada del plato, mientras que para el último acumula falla en tres oportunidades.

Los Leones así representarán a su país en la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, México. Recordemos que Venezuela perdió la sede de la contienda regional y tampoco enviará al campeón de la LVBP al torneo.