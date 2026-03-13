Santa Anita Park activa protocolos de emergencia ante altas temperaturas este viernes

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La actividad hípica en California se ve condicionada este viernes 13 de marzo por una intensa ola de calor. Ante las temperaturas que se aproximan a los 100°F (37.7°C), el hipódromo de Santa Anita Park ha activado sus protocolos especiales de seguridad para resguardar la integridad física de los purasangres y los jinetes.

Con una jornada de nueve competencias programada para iniciar a la 1:00 p.m. (hora del Pacífico), la administración del óvalo anunció medidas logísticas estrictas para minimizar la exposición de los ejemplares al sol y al esfuerzo térmico.

Medidas preventivas en el paddock y pista

Según informó el departamento de prensa de Santa Anita Park (@SAPublicity) en la red social X, se han implementado los siguientes cambios operativos:

Preparación: Los ejemplares serán ensillados exclusivamente en el área cubierta ( paddock interno ).

Desfile: Los caballos saldrán directamente a la pista para realizar un paseo preliminar reducido.

Post-carrera: Al finalizar cada competencia, los purasangres regresarán directamente a sus establos por la pista, y no usarán el paso de retorno por el paddock para agilizar su enfriamiento.

Al momento de redactar esta nota, el termómetro marca 91°F (32.7°C), bajo una advertencia de calor emitida por las autoridades meteorológicas que se mantendrá vigente hasta las 8:00 p.m. (hora del Pacífico). Se prevé que estas condiciones inusuales persistan hasta la próxima semana.

En cuanto a la programación, se reporta un cambio de monta oficial en la novena carrera: Adrián Escobedo sustituirá a Kazushi Kimura sobre el ejemplar Positive Times (11).