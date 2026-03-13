Hipismo

Santa Anita Park activa protocolos de emergencia ante altas temperaturas este viernes

El óvalo de Arcadia aplica protocolos de seguridad ante el pronóstico de temperaturas que están cerca de los 100°F

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David García V.
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 03:12 pm
Santa Anita Park activa protocolos de emergencia ante altas temperaturas este viernes
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La actividad hípica en California se ve condicionada este viernes 13 de marzo por una intensa ola de calor. Ante las temperaturas que se aproximan a los 100°F (37.7°C), el hipódromo de Santa Anita Park ha activado sus protocolos especiales de seguridad para resguardar la integridad física de los purasangres y los jinetes.

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Con una jornada de nueve competencias programada para iniciar a la 1:00 p.m. (hora del Pacífico), la administración del óvalo anunció medidas logísticas estrictas para minimizar la exposición de los ejemplares al sol y al esfuerzo térmico.

Medidas preventivas en el paddock y pista

Según informó el departamento de prensa de Santa Anita Park (@SAPublicity) en la red social X, se han implementado los siguientes cambios operativos:

  • Preparación: Los ejemplares serán ensillados exclusivamente en el área cubierta (paddock interno).

  • Desfile: Los caballos saldrán directamente a la pista para realizar un paseo preliminar reducido.

  • Post-carrera: Al finalizar cada competencia, los purasangres regresarán directamente a sus establos por la pista, y no usarán el paso de retorno por el paddock para agilizar su enfriamiento.

Al momento de redactar esta nota, el termómetro marca 91°F (32.7°C), bajo una advertencia de calor emitida por las autoridades meteorológicas que se mantendrá vigente hasta las 8:00 p.m. (hora del Pacífico). Se prevé que estas condiciones inusuales persistan hasta la próxima semana.

En cuanto a la programación, se reporta un cambio de monta oficial en la novena carrera: Adrián Escobedo sustituirá a Kazushi Kimura sobre el ejemplar Positive Times (11).

 

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