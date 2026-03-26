Nazareno de San Pablo 2026: Horario de las misas, recorrido y entrega de las orquideas

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El padre Armelim de Sousa, párroco de la Basílica Santa Teresa, informó este miércoles 25 de marzo la hora de apertura de las puertas del templo caraqueño para que los feligreses acompañen al Nazareno de San Pablo. Asimismo, develó la primera misa estará presidida por el nuevo obispo auxiliar electo, monseñor José Dionisio Gómez.

Hora de las misas

Las puertas de la Basílica Santa Teresa se abrirán a partir de las 11:30 pm del martes 31 de marzo, mientras que la primera de 12 misas que se realizarán el Miércoles Santo será a las 12 am. Se tieneprevisto que la eucaristía central comience a las 5:00 pm en la Plaza Diego Ibarra.

Recorrido del Nazareno

La emblemática procesión del Nazareno de San Pablo iniciará este año al finalizar la eucaristía de las 5:00 pm. Asimismo, se mantendrá su tradicional recorrido por el centro de Caracas. El cortejo partirá desde la plaza Diego Ibarra para transitar por las esquinas de Cruz Verde y Velásquez, incorporándose luego a la avenida Lecuna.

El trayecto contempla dos paradas significativas: la primera en la esquina de Cipreses a Miracielos, donde se recordará la histórica devoción a la imagen; y la segunda en la esquina de San Pablo, tras pasar por Reducto, Miranda y Puerto Escondido. Finalmente, la procesión avanzará por la avenida Oeste 8 y la esquina La Palma para retornar a la Basílica de Santa Teresa.

Cuándo recibirán las orquideas para el Nazareno

Además, padre Armelim de Sousa, detalló que Las orquídeas al Nazareno de San Pablo serán recibidas este domingo 29 y lunes 30 de marzo.

"Les pedimos a todos los que quieren colaborar traer las flores, las orquídeas y todo lo que ayude para la ornamentación del Nazareno; que las traigan el Domingo de Ramos todo el día, y todo el Lunes Santo. Porque los que sirven a la ornamentación, los colaboradores, el equipo de ornamentación, lo hace siempre el lunes en la noche y la madrugada del martes. O sea, se trasnochan para que el martes en la mañana esté totalmente listo para recibir a los fieles. Porque el Martes Santo se hace el traslado desde su capilla por esta nave lateral a la nave central para colocarlo en el centro del baldaquino del altar mayor", dijo el Párroco en la rueda de prensa de este miércoles.

Historia del Nazareno

La imagen del Nazareno es una escultura tallada en madera de pino flandes de Sevilla, España, según los requisitos de la Cofradía, el escultor de esta obra fue Felipe de Ribas en el siglo XVII.

Cuando la imagen fue llevada a Caracas, comenzó su veneración primeramente en la iglesia de San Pablo Ermitaño, y de ahí viene su nombre de Nazareno de San Pablo.

Cuenta la leyenda que, en el año 1696, azotó la ciudad una epidemia de peste del vómito negro o escorbuto, y por la devoción popular hacia la imagen, fue sacada en rogativa. Durante la procesión pasó por un huerto cercano a su templo, sembrado de limoneros, y un racimo de limones quedó enredado entre la corona de espinas del nazareno, cayendo algunos al suelo. Los devotos los recogieron, dándolos como medicina a los enfermos, quienes sanaron prontamente.