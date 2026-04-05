Lionel Messi estrenó con gol nuevo estadio de Inter Miami que también lleva su nombre

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 4 de abril quedará para la historia de todos los seguidores de Lionel Messi y el Inter Miami, por no ser una fecha más en el mundo del fútbol, sino el momento en el que se abrió oficialmente las puertas del nuevo recinto del club.

Sí, este evento se dio en el marco del duelo por la MLS ante Austin FC, que finalizaría con dos goles por lado, pero que estuvo marcado por la puesta en escena de las nuevas instalaciones, en la que también figura el nombre de la estrella argentina.

Se trata del 'Nu Stadium', con capacidad para 26 mil aficionados y que habría sido incluido dentro del megaproyecto “Miami Freedom Park”, que a su vez tuvo inversión cercana a los 350 millones de dólares. Lo cierto es que en estos espacios, ya el balón se echó a rodar y en su primer día dejó elementos para la historia, con mucha simbología.

Y es que uno de ellos, como no podía ser de otra manera, centran los focos en Messi, que anotó el primer tanto oficial del club en estas instalaciones en el minuto que más se le podría asociar a su carrera: 10'.

El estadio del Inter Miami lleva el nombre de Lionel Messi

La fecha no es cualquiera en la vida de Leo, sobre todo porque este mismo estadio tiene un arraigo del que pocos jugadores podrían jactarse siendo futbolistas activos, dado que uno de los sectores del recinto lleva su nombre.

'La Leo Messi Stand', así se le conoce y tiene su inicio desde la sección 117 a la 121 en el nivel inferior y de la 217 a la 223 en el nivel superior, en lo que explicaron desde el club tiene un diseño global para ofrecer una experiencia exclusiva a quienes logren estar en ella.

En medio de todo lo anterior, la única nota gris es que el Inter no logró llevarse los tres puntos del compromiso y terminó dividiendo unidades en la inauguración de su estadio, en el que también anotó por los suyos Luis Suárez al minuto 82', para fijar la igualdad después de las dianas de Guilherme da Trindade Dubas al 6' y Jayden Nelson al 53'.

No obstante, el tanto de Lionel Messi en el partido sigue significando hechos destacados en la carrera del campeón del mundo en Qatar 2022 a sus 38 años de edad, tras llegar a los 903 goles entre club y selección nacional.