MLB: Jesús Luzardo consigue decimoquinto juego con doble dígito de ponches

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El lanzador zurdo de los Phillies de Philadelphia, Jesús Luzardo, firmó una de sus mejores aperturas de la temporada al dominar por completo a la ofensiva de los Rockies de Colorado en un escenario históricamente difícil para los serpentineros y para el propio siniestro en su carrera.

Dominio absoluto en la altura de Denver

Jesús Luzardo demostró por qué es considerado uno de los brazos más sólidos de la rotación de los Phillies. En una jornada donde la ofensiva de su equipo no mostró su mejor versión, el venezolano se encargó de mantener el control del juego durante seis entradas y dos tercios de labor.

El zurdo permitió apenas cinco imparables y una carrera limpia, pero el dato más relevante de su actuación fue su control impecable: no otorgó bases por bolas. Luzardo retiró a 11 bateadores por la vía del ponche, utilizando su repertorio de pitcheos para generar hasta 23 swings fallidos y únicamente haber permitido dos contactos fuertes por parte de los maderos de Colorado.

Es la decimoquinta vez en su carrera que Luzardo propina más de 10 ponches en un compromiso, curiosamente, acumula tres aperturas consecutivas ante los Rockies con doble dígito de abanicados.

El éxito de la rotación de los Phillies en Colorado

Más allá de la individualidad de Luzardo, el cuerpo de abridores de Filadelfia ha encontrado una fórmula efectiva para lanzar en la altura. En los últimos seis compromisos disputados en este parque, los iniciadores del equipo mantienen una efectividad colectiva de 2.21 y un WHIP de 1.04.

Antes del juego de hoy, la efectividad del zurdo en Denver era de 7.11 con 10 carreras permitidas en 12.2 innings.

Luzardo dejó el encuentro ganando y podría acreditarse su primer triunfo de la temporada luego de una desastrosa primera salida ante los Rangers de Texas.