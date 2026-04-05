SPB: Diablos se impone a Pioneros por Meridiano Televisión

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La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) contó con un interesante desafío en la jornada de este sábado, en el que Diablos de Miranda se impuso a Pioneros de Ávila y ustedes lo pudieron disfrutar en vivo a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

El conjunto mirandino gozó de un gran tercer cuarto, para quedar con el resultado 81-72, en el desafío que se efectuó en el Gimnasio Mayor General Elío Estrada Paredes.

Resumen:

Aunque los visitantes no mantuvieron la consistencia, dos cuartos de más de 20 puntos, terminaron siendo la diferencia a su favor. En el primero, tomaron una importante ventaja, anotando 23 y permitiendo 15. Mientras que en el segundo redujeron sus aciertos a 19 y permitieron 20 unidades, para irse al descanso con la diferencia de 42-35.

En la segunda parte, volvieron a regresar enchufados con 26 canastas en el tercer cuarto a su favor y 18 en contra, para bajar la intensidad en el cuarto final y quedarse con una ventaja final de casi 10 puntos (72-81)..

MVP del juego:

El importado estadounidense Delwan Graham fue el más valioso de este compromiso, tras brillar con 25 unidades, siete rebotes y tres asistencias; a pesar de estar en cancha por apenas 24 minutos.

Luego de este lauro, los mirandinos pusieron su balance en 4-7 y el récord de Pioneros, ahora es de 5-6, ambos fuera de los puestos de clasificación actualmente.