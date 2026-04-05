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MLB: Yankees le gana en el "toma y dame" a Marlins y extiende su racha

Cody Bellinger fue el hombre más destacado con un cuadrangular y tres rayitas impulsadas

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Meridiano

Sabado, 04 de abril de 2026 a las 11:50 pm
MLB: Yankees le gana en el "toma y dame" a Marlins y extiende su racha
FOTO: CORTESÍA
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Los Yankees de Nueva York siguen escribiendo uno de los mejores inicios de su historia y en la jornada de este sábado, acaban su alargar a cuatro victorias de forma consecutivva.

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Los dirigidos por Aaron Boone, doblegaron a los Marlins de Miami en un duelo de "toma y dame" con un marcador final de 9 carreras por 7, tocándole el protagonismo a Cody Bellinger en esta oportunidad, con un bambinazo y dos empujadas.

Resumen:

Los "Peces" tomaron la delantera con cuatro anotaciones en los cuatro primeros capítulos, tras castigar a Ryan Weathers, pero los bates de los "Mulos del Bronx" comenzaron a despertar desde el quinto tramo, con dos rayitas, sumaron tres en el siguiente episodio, una más en el séptimo y sellaron su ventaja con tras más en el octavo.

Los Marlins igualaron con dos anotaciones en la parte alta del octavo e intentaron regresar en el noveno, cuando perdían por tres, con otra carrera, pero no fue suficiente y fueron la nueva víctima del inspirado equipo neoyorquino.

¿Cómo van estas franquicias luego de este resultado?

Con su cuarto victoria consecutiva, los Yankees dejaron su récord en 7-1, manteniéndose en la cima de la división Este de la Liga Americana. Mientras que la novena de Miami, ahora tiene foja de 5-3 y están en la segunda casilla de su grupo.

Estas dos organizaciones chocarán nuevamente en la jornada de mañana.

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