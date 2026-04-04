MLB: Vladimir Guerrero Jr. inauguró su cuota jonronera en 2026

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La espera terminó para los seguidores de los Azulejos de Toronto y para el propio Vladimir Guerrero Jr. En la jornada de este sábado, el inicialista dominicano rompió el silencio de su madero al conectar un descomunal cuadrangular de dos carreras frente a los Medias Blancas de Chicago, marcando su primer vuelacercas de la temporada 2026 y el número 184 de su trayectoria en las Grandes Ligas.

El batazo llegó en la parte alta del sexto episodio con el los Medias Blancas dominando 1-0 la pizarra. Ante los envíos del zurdo Anthony Kay, Guerrero Jr. castigó un slider de 90.6 millas por hora que se quedó en la zona de poder.

El impacto fue inmediato: una velocidad de salida de 108.5 mph y un ángulo de lanzamiento de 25 grados que proyectaron la pelota a una distancia de 437 pies por todo el jardín central y derecho.

Este estacazo sirvió para que Toronto tomara una ventaja parcial de 2-1, rompiendo una sequía inusual para el toletero en el inicio de esta campaña. La potencia de Vladimir no es una novedad; desde la temporada 2023, lidera toda la MLB en pelotas puestas en juego con una velocidad de salida superior a las 100 mph, acumulando 584 conexiones de este calibre.

El despertar del referente ofensivo de Toronto

El equipo canadiense necesitaba este despertar de su máxima figura. Tras varias jornadas buscando ajustar su swing, el dominicano se tomó un momento para admirar su obra apenas la pelota abandonó el bate, consciente de que este contacto podría ser el catalizador de una racha positiva.