Cantante pierde contrato millonario por chiste sobre el aborto

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La estrella del pop sueca, Zara Larsson confesó en una reciente entrevista con The Guardian que una broma en TikTok sobre el aborto le costó el contrato publicitario más lucrativo de su carrera.

Todo comenzó cuando una seguidora publicó un video del concierto de la artista con una descripción inusual: “No sabía que estaba embarazada, pero al menos mi bebé pudo escuchar ‘Midnight Sun’ antes de que lo abortara”, escribió.

Larsson, conocida por su estilo directo y sin filtros, respondió al video en tono de broma: “Yo arruiné la actuación y luego tú la arruinaste después de la actuación, ronroneo”.

Esta interacción se volvió viral, generando una ola de críticas a Larsson y calificaron su postura como insensible ante un tema tan complejo.

Pérdida de contrato lucrativo

La consecuencia por su comentario fue inmediata. La marca con la que Zara Larsson estaba por firmar un acuerdo de 3 millones de dólares decidió retirar la oferta. Sin embargo, la respuesta de la artista no fue más que; "¡Vale, perdedores!".

Sin mostrar arrepentimiento por el dinero perdido, la intérprete de Symphony mantuvo su postura firme. “Perdí 3 millones de dólares; era el contrato publicitario más grande que me habían ofrecido en la vida. En realidad pensé: ‘¡Vale, perdedores!’”, declaró a The Guardian.

En defensa propia

Poco tiempo después publicó un video en su cuenta de TikTok donde defendió la "ligereza" con la que aborda el tema, argumentando que el aborto debe ser visto como atención médica y no necesariamente como un trauma obligatorio.

“No estoy aquí para convencerlos de que el aborto es atención médica. Nuestras visiones del mundo son fundamentalmente diferentes”, comentó.