Gleyber Torres brilla con el madero pese al retraso en Detroit

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Gleyber Torres demostró por qué es una de las piezas angulares en la alineación de los Tigres de Detroit para esta temporada 2026. A pesar de que el juego se vio afectado por la lluvia, el caraqueño logró castigar el pitcheo de San Luis antes de que las acciones se pausaran.

El primer estacazo del año

Torres, quien llegó al encuentro con la misión de encender su ofensiva tras un inicio de campaña paciente pero discreto en poder, descifró un envío en la parte alta de la zona para depositar la bola del otro lado de la barda. Su actuación de hoy se resume en:

Turnos: 4-2 (Multihit).

Producción: 1 cuadrangular, 1 carrera impulsada y 2 carreras anotadas.

Disciplina: Negoció 1 boleto, elevando su porcentaje de embasado en lo que va de mes.

Con este jonrón, Gleyber no solo inaugura su cuenta personal de cuadrangulares en 2026, sino que también reafirma su adaptación al equipo de Michigan, donde ha mantenido un rol protagónico en la parte alta del lineup.

Situación del encuentro

El partido, que marchaba con ventaja para los locales (11-6 en el momento del reporte), entró en estado de demora (delayed) debido al mal tiempo. No obstante, las estadísticas individuales de Torres ya marcan una tendencia positiva en su promedio de bateo, que tras la jornada de hoy se sitúa en un sólido .500 para el juego actual, elevando sus registros acumulados tras una semana de acción.

La consistencia que está mostrando el infielder venezolano, especialmente en su capacidad para negociar boletos y ahora conectar con fuerza, es una señal alentadora para la organización de Detroit, que apostó por su experiencia para liderar el joven núcleo de los Tigres este año.