MLB: Yordan Álvarez con números de MVP tras primera semana

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A solo una semana de haber comenzado la temporada 2026 de las Grandes Ligas, el nombre de Yordan Álvarez acapara la atención de todos. Aunque las proyecciones tempranas suelen tomarse con cautela, el rendimiento del cubano con los Astros de Houston presenta números imposibles de ignorar.

Tras un 2025 marcado por las ausencias médicas, Álvarez ha regresado con una contundencia que lo ubica en la cima de las tablas de lideres.

Números de videojuego

Antes de iniciar la serie contra los Atléticos en Sacramento, Álvarez registró una línea ofensiva de .417/.563/.917. Estos números incluyen tres cuadrangulares en apenas siete compromisos. Lo más relevante para los expertos no es solo el promedio de bateo superficial, sino la calidad del contacto que está realizando el oriundo de Las Tunas.

Según los datos de Statcast, su promedio de bateo esperado es de .412. Además, su porcentaje de slugging esperado de .953 supera incluso su registro real actual. En categorías de poder y efectividad, el toletero se ubica en el percentil 79 o superior en 12 de las 13 mediciones principales de Statcast.

Un indicador fundamental de su dominio es el wRC+ (Carreras Creadas Ponderadas Plus), donde Álvarez alcanzó una marca de 304 en sus primeros siete juegos. Esto significa que su producción ofensiva fue tres veces mayor que la del promedio de la liga.

En la perspectiva histórica reciente, entre 2019 y 2026, el cubano ostenta el segundo mejor wRC+ de todo el beisbol con 164, superado únicamente por Aaron Judge y por encima de figuras como Juan Soto, Shohei Ohtani y Mike Trout.

El cubano comanda toda la liga americana en OPS con un astronómico 1.409, sólo superado por Joey Wiemer de los Nacionales de Washington con 1.741. En la serie ante los Medias Rojas, Álvarez fue un verdadero dolor de cabeza quien comandó la barrida sideral ante los patirrojos.

Quiere un 2026 lejos de las lesiones

Después de un 2025 donde solo pudo participar en 48 encuentros debido a una fractura en la mano y un esguince de tobillo, los Astros han modificado su estrategia de juego. En este inicio de campaña, el equipo lo ha utilizado primordialmente como bateador designado, limitando sus apariciones en el jardín izquierdo para reducir el desgaste físico y el riesgo de lesiones.

Un historial de excelencia bajo limitaciones

A pesar de no haber alcanzado nunca los 150 juegos en una temporada, Álvarez siempre ha estado presente en la conversación por los premios individuales: