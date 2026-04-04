Arrolladora jornada de Cuartos en la FA Cup: El City y el Chelsea sellan su pase a Wembley

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Este sábado 4 de abril de 2026, la FA Cup vivió una jornada de contrastes y dominio absoluto por parte de los gigantes de la Premier League. En una cartelera marcada por la eficacia goleadora, el Etihad Stadium y Stamford Bridge fueron testigos de exhibiciones que dejan claro quiénes son los favoritos para levantar el trofeo en mayo.

Haaland castiga al Liverpool en el Etihad

El plato fuerte de la jornada resultó ser un monólogo de los dirigidos por Pep Guardiola. El Manchester City se impuso por 4-0 al Liverpool en un partido que se rompió gracias a la voracidad de Erling Haaland. El "Androide" firmó un hat-trick (minutos 38, 46 y 56), mientras que Antoine Semenyo completó la cuenta al 49.

Con este resultado, el City no solo avanza a las semifinales, sino que envía un mensaje de autoridad tras eliminar a uno de sus rivales más directos en la lucha por los títulos domésticos.

El Chelsea no tiene piedad con el Port Vale

En Londres, el Chelsea evitó cualquier sorpresa al golear de forma estrepitosa al Port Vale con un marcador de 7-0. Los "Blues" liquidaron el encuentro desde la primera mitad, haciendo valer la diferencia de categorías y asegurando una transición tranquila hacia la siguiente fase en Wembley.

La jornada también incluyó actividad en el sur de Inglaterra:

Southampton vs. Arsenal: En un duelo sumamente cerrado, el Southampton dio la campanada momentánea al vencer 2-1 al Arsenal, dejando a los "Gunners" fuera de la competición en uno de los resultados más sorpresivos de estos cuartos de final.

Pendiente: La ronda se completará este domingo 5 de abril con el enfrentamiento entre el West Ham United y el Leeds United, que definirá al último invitado a la antesala de la gran final.

Con los resultados de hoy, el cuadro de semifinales comienza a tomar forma, con el Manchester City y el Chelsea esperando rivales para los duelos programados el fin de semana del 25 de abril en la catedral del fútbol inglés.