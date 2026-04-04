MLB: Keider Montero sustituirá a Justin Verlander en Detroit por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Los Tigres de Detroit anunciaron este sábado un movimiento de impacto en su rotación de lanzadores. El histórico Justin Verlander ha sido colocado en la lista de lesionados de 15 días, abriendo la puerta para el ascenso desde Triple-A (Toledo) del prospecto venezolano Keider Montero.

La lesión de Justin Verlander obliga a cambios inmediatos

La noticia que encendió las alarmas en Detroit fue el ingreso de Justin Verlander a la lista de lesionados. El experimentado abridor presenta una inflamación en la cadera que le impedirá cumplir con sus compromisos programados a corto plazo. Ante este escenario, el cuerpo técnico liderado por A.J. Hinch no perdió tiempo y llamó a un brazo que ya conoce las exigencias del máximo nivel.

El regreso de Keider Montero a las Grandes Ligas

Keider Montero, de 25 años, no es un extraño en el Comerica Park. Durante la temporada pasada, el serpentinero acumuló 20 presentaciones, 12 de ellas como abridor, registrando una efectividad de 4.37 en poco más de 90 entradas de labor. Aunque comenzó la campaña 2026 en las ligas menores tras el campamento primaveral, su desempeño reciente aceleró su retorno.

En su breve paso por Triple A este año, Montero dominó por completo a la oposición. Lanzó cuatro entradas en blanco donde apenas permitió un imparable y otorgó un boleto, demostrando que su brazo está listo para la gran carpa.

Domingo de estreno contra los Cardenales de San Luis

El debut de Montero en esta temporada ya tiene fecha y rival. El venezolano será el encargado de subir al montículo este domingo para enfrentar a los Cardenales de San Luis. Este duelo será crucial para determinar si el derecho puede establecerse como una solución confiable mientras Verlander se encuentra fuera de acción.

Montero destaca por su capacidad de acumular entradas y mantener los juegos cerrados. Con 189 capítulos lanzados en las últimas dos temporadas dentro de la organización, su resistencia es uno de los activos que Detroit busca aprovechar en esta emergencia.