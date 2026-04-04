MLB: Ezequiel Tovar tiene esta racha activa en lo que va de temporada

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El inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha traído consigo actuaciones destacadas, pero pocas tan consistentes como la del campocorto venezolano Ezequiel Tovar. El jugador de los Colorado Rockies ha logrado establecer una racha de siete juegos consecutivos conectando al menos un hit, respectivamente.

En un equipo que busca estabilidad y protagonismo dentro de la División Oeste de la Liga Nacional, el aporte de Tovar no ha pasado desapercibido. Su capacidad para hacer contacto constante con la pelota y producir desde la parte media del lineup lo ha convertido en una pieza clave en este arranque de campaña.

Ezequiel Tovar - MLB

La racha de siete encuentros consecutivos bateando de hit no solo refleja un buen momento, sino también disciplina y ajustes en el plato. Tovar ha sabido adaptarse a distintos tipos de lanzadores, mostrando paciencia cuando es necesario y agresividad en los conteos favorables.

Durante esta seguidilla, el criollo de 24 años ha aportado tanto en ofensiva como en defensa, reafirmando su valor integral dentro del roster. Su desempeño no solo ayuda a mantener vivas las aspiraciones de los Rockies, sino que también fortalece su perfil como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la organización.

Más allá de los números, lo que realmente destaca es la consistencia. En una liga donde el rendimiento puede fluctuar rápidamente, sostener una racha de este tipo requiere concentración y confianza. Tovar ha logrado ambas cosas, convirtiéndose en un jugador confiable juego tras juego.

Finalmente, si Ezequiel Tovar mantiene este ritmo, no sería extraño verlo convertirse en uno de los nombres más mencionados durante la temporada 2026 y que compita por los más grandes premios individuales de la MLB.