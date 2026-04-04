MLB: Cerveceros evalúan regreso de Jackson Chourio

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La organización de los Cerveceros de Milwaukee mantiene la atención puesta en la evolución física de Jackson Chourio. Tras una semana marcada por la incertidumbre, el manager Pat Murphy confirmó que el joven jardinero será sometido a una nueva evaluación médica el próximo viernes 10 de abril, un paso fundamental para determinar cuándo podrá reincorporarse al roster activo.

Chourio, quien estaba proyectado como una de las piezas centrales del equipo para esta temporada, sorprendió al entorno de las Grandes Ligas al ser inscrito en la lista de lesionados apenas unas horas antes del Opening Day. El diagnóstico confirmó una fractura en su mano, posiblemente sufrida con el Team Venezuela durante el Clásico Mundial de Beisbol.

Proceso de recuperación

El reporte médico actual indica avances importantes en la condición física del pelotero de 22 años. Jackson Chourio ya realiza trabajos de acondicionamiento que incluyen carrera en las bases, ejercicios de lanzamiento y seguimiento visual de pitcheos desde la caja de bateo. Estas actividades sugieren que la movilidad general y la resistencia no se han visto comprometidas de manera crítica.

Sin embargo, el cuerpo técnico ha sido enfático en que el jugador aún no recibe el alta para realizar swings. La zona de la fractura requiere una consolidación ósea adecuada para soportar el impacto y la torsión que exige el bateo en el máximo nivel competitivo.

El viernes será un día determinante en Milwaukee

Según las declaraciones de Murphy, los resultados de estas pruebas permitirán establecer un cronograma definitivo para el retorno de Chourio. Si los exámenes demuestran que la mano ha sanado lo suficiente, el siguiente paso lógico será iniciar las prácticas de bateo de forma progresiva.