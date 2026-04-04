MLB: Eugenio Suarez está imparable con su racha ofensiva en Cincinnati

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El venezolano Eugenio Suárez ha comenzado la temporada 2026 de las Grandes Ligas con el bate encendido y no es para menos gracias a su jerarquía. El antesalista de los Cincinnati Reds acumula una racha activa de seis juegos consecutivos conectando al menos un hit, una muestra clara de su buen momento ofensivo.

Desde el pasado 28 de marzo hasta el encuentro más reciente del 3 de abril, Suárez ha sido constante en el plato, respondiendo en distintos escenarios y ante diversos tipos de lanzadores.

Su rendimiento ha sido clave para mantener competitiva a la novena de Cincinnati en este arranque de campaña en lo que respecta a la División Central de la Liga Nacional.

Eugenio Suárez - MLB

El inicio de temporada para Suárez no ha sido producto del azar. Su enfoque en el plato luce más sólido, con mejores decisiones al momento de seleccionar lanzamientos y una mecánica que le permite hacer contacto con mayor frecuencia. Esa combinación ha sido determinante para sostener su racha.

Además de su aporte ofensivo, el venezolano sigue cumpliendo con solvencia en la tercera base, brindando seguridad defensiva. Este equilibrio entre defensa y ataque lo mantiene como una de las grandes estrellas del equipo.

En una temporada larga como la de MLB, este tipo de rachas suelen marcar el ritmo de los jugadores. Para el toletero de 34 años, estos primeros días de abril representan una señal positiva de cara a lo que puede ser un año productivo si logra mantener la consistencia.

Finalmente, el nombre de Eugenio Suárez vuelve a tomar protagonismo entre los bateadores venezolanos en las Grandes Ligas, demostrando que su experiencia sigue siendo un factor importante dentro del lineup y que peleará por los premios individuales.