MLB: Brayan Rocchio desmiente falsas declaraciones sobre la Selección de Venezuela

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El campocorto de los Guardianes de Cleveland, Brayan Rocchio, utilizó sus redes sociales para aclarar una polémica que circuló recientemente en plataformas digitales. A través de su cuenta oficial en X, el pelotero desmintió categóricamente haber realizado comentarios negativos hacia el equipo venezolano tras la culminación del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

La controversia se originó a raíz de una noticia manipulada, en la cual una página de facebook le atribuían citas donde supuestamente afirmaba que "jamás jugaría con Venezuela" por no haber sido tomado en cuenta en el roster principal.

Una aclaratoria necesaria para la fanaticada

Ante el alcance de la noticia falsa, Rocchio fue enfático al señalar que su compromiso con el país sigue intacto. El infielder aseguró que, lejos de estar molesto, se siente orgulloso del desempeño mostrado por sus compatriotas en el torneo internacional.

"Mi gente, quiero aclarar que nunca he declarado algo así. Apoyo a mi país y me alegro por los muchachos que consiguieron el campeonato", expresó el jugador en su mensaje, cortando de raíz las especulaciones que cuestionaban su patriotismo.

Disposicion total para futuros torneos

Rocchio, quien se ha consolidado como una pieza fundamental en las Grandes Ligas, dejó claro que vestir el uniforme de Venezuela sigue siendo uno de sus objetivos profesionales. En el Clásico pasado, defendió los colores de Italia, donde solo tomó un turno al bate, precisamente en la semifinal ante Venezuela.

"Si se me da la oportunidad de jugar con Venezuela en un próximo torneo, diré que sí", sentenció el pelotero, reafirmando su disposición de representar al tricolor nacional en eventos futuros.