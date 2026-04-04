Rafa Nadal asesora a Iga Swiatek en Mallorca antes de los torneos en tierra

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En la antesala de la gira sobre tierra para los tenistas profesionales, una imagen ha captado la atención del mundo del tenis: Rafa Nadal compartiendo sesiones de entrenamiento con Iga Swiatek en Mallorca.

No se trata de una simple práctica, sino de un movimiento estratégico que podría influir directamente en el rendimiento de la jugadora polaca en las próximas semanas y que tenga éxito en cada uno de los torneos en los que participe.

El trabajo conjunto se desarrolla en la Rafael Nadal Academy, un entorno diseñado para la alta competencia. Allí, Swiatek ha decidido rodearse de una de las mayores referencias históricas en arcilla, en un momento donde busca reencontrar sensaciones positivas en su juego.

Iga Swiatek y Rafa Nadal

El legado de Nadal en la superficie es indiscutible. Su dominio en Roland Garros, donde ha levantado el trofeo en 14 ocasiones, lo posiciona como una voz autorizada para transmitir conocimientos específicos sobre cómo competir en polvo de ladrillo.

Para Swiatek, múltiple campeona en París, este acompañamiento llega en una fase en la que necesita ajustes. Sus resultados recientes no han estado a la altura de sus propias expectativas, y por eso ha optado por sumar nuevas perspectivas a su preparación.

Más allá del impacto inmediato, esta colaboración genera expectativa dentro del circuito. La combinación entre experiencia y talento abre la puerta a una posible recuperación competitiva de Iga Swiatek.