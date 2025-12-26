Rafa Nadal rompe el silencio: ¿se abre la puerta a un regreso tras un año de retiro?

Suscríbete a nuestros canales

Ha pasado poco más de un año desde que el mundo del deporte se detuvo para despedir a Rafael Nadal. Tras 12 meses de relativa calma en su academia de Mallorca, el ex número uno del mundo ha vuelto a ser el centro de atención. En una reciente y extensa entrevista concedida con motivo de su reconocimiento en los Premios AS del Deporte, Nadal ha dejado claro que, aunque su etapa competitiva profesional terminó en noviembre de 2024, el vínculo con la raqueta sigue vivo.

Una puerta entreabierta

La frase que ha resonado en las redacciones deportivas de todo el mundo es contundente: "No hay ninguna puerta cerrada a volver a coger una raqueta". Sin embargo, lejos de anunciar un retorno al circuito ATP, Nadal matiza sus palabras con el realismo físico que lo obligó al retiro.

"Cuando sales a jugar, quieres estar preparado, y ahora mismo no lo estoy... necesitaría un tiempo prudencial", confesó Nadal. Requeriría una preparación a conciencia.

El día a día de una "leyenda retirada"

Nadal se describe hoy como una persona feliz en su nueva rutina. Aclara que no vive "pensando en el tenis", aunque admite que recientemente ha vuelto a las pistas de su academia para ejercer de sparring con jóvenes promesas.

Entrenamientos puntuales: Ha jugado sesiones cortas (de unos 45 minutos) para ayudar a las tenistas de su academia.

Físico y mente: Asegura que el cuerpo y la cabeza han aceptado el final de la rutina profesional, pero no descarta eventos especiales si el tiempo de preparación se lo permite.

El factor Federer: Los rumores sobre una exhibición conjunta con Roger Federer cobran fuerza, algo a lo que Rafa respondió con optimismo: "En el futuro, algo ocurrirá".

Un análisis del tenis actual

Al ser consultado sobre sus sucesores, Nadal sorprendió al declarar que no se siente identificado con el estilo de Carlos Alcaraz ni de Jannik Sinner. Define al murciano como un jugador "impredecible y espectacular", mientras que ve en el italiano a alguien "metódico y centrado".

¿Qué esperar de Rafa en 2026?

Aunque el "Nadal tenista" profesional es cosa del pasado, sus declaraciones sugieren que el 2026 podría ser el año de su reaparición en exhibiciones benéficas. La exigencia sigue siendo su motor: si vuelve a pisar una pista con público, será solo cuando su preparación física esté a la altura de su leyenda.