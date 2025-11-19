Por esta razón Rafa Nadal vuelve a las canchas de tenis

Suscríbete a nuestros canales

El extenista Rafael Nadal regresó este miérciles 19 de noviembre a los entrenamientos el día que se cumple un año de su retirada del deporte profesional, y participó en una sesión junto a la tenista filipina Alex Eala, una de las mayores promesas y alumna de la academia en Manacor del campeón español.

Nadal vivió "una gran sensación" justo 365 días después del último partido oficial que disputó en las finales de la Copa Davis, según indica la academia en un comunicado. El extenista dijo en sus redes sociales que la próxima vez estará "más fuerte", por lo que seguirá manteniendo el contacto con las pistas puntualmente.

Con quién está entrenando

Nadal no había entrenado con una raqueta de tenis desde su retirada, a pesar de que se mantiene en el día a día de la Rafa Nadal Academy, donde continúa en contacto con los jugadores formados y sigue proyectando su legado en las generaciones futuras.

Su compañera en el entrenamiento de este miércoles fue una tenista filipina de 19 años, que llegó al centro en 2018 y en los últimos meses ha vivido un meteórico ascenso desde el puesto 143 del ranking ATP hasta el top 50, con semifinales en el Miami Open, una final en el WTA Eastbourne y el título en Guadalajara.

Durante su etapa junior ha crecido tanto en lo académico como en lo personal, acumulando logros como los títulos juniors en el Open de Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, además de múltiples éxitos en torneos ITF y WTA.