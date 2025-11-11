Gaby Espino estuvo muy cerquita de Rafael Nadal

Suscríbete a nuestros canales

“Amé la experiencia de ayer”, con este mensaje fue como la actriz y modelo Gaby Espino, comentó que estuvo en una carrera de botes en Miami, Florida. En la carrera asistieron grandes invitados como Marc Anthony, Will Smith y Rafael Nadal, cuyo equipo fue el apoyado por la artista venezolana.

Gaby brillando

Un total de seis imágenes fue la que posteó Gaby en su perfil de Instagram, con un estilo muy fresco de falda blanca, camisa marrón y lentes, luciendo sensacional.

Aunque la protagonista de la novela “Más sabe el diablo”, no compartió una imagen con el extenista, People en Español notificó que la criolla estaba apoyando al team que pertenece al español.

En una de las imágenes publicadas por la también empresaria, aparece el bote de competencia de Rafael, y un video de cómo se desarrolló la justa en el agua.

Rafael apoyando a su equipo

El extenista que es considerado como el mejor de la historia en pistas de tierra batida​​​ y uno de los mejores de todos los tiempos​​​​, estuvo muy sonriente y alegre apoyando a su equipo, quienes portaron uniformes negros con naranja.

“Una semana muy emocionante en Miami con la última carrera del año. Felicidades a todos por el esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo. Más allá del finalista, mantendré el espíritu de lucha y todos los momentos que hemos compartido juntos”, escribió el hombre en Instagram.