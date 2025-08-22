Gaby Espino estalla contra un reconocido entrenador: “Sigue con lo tuyo”

Suscríbete a nuestros canales

La querida actriz y empresaria venezolana, Gaby Espino, dejó atónitos a los internautas luego de sacar las garras en redes sociales para responderle a un entrenador que, desde hace meses, la ha estado criticando.

Luis Ojeda fue el responsable de que Espino reaccionara públicamente, cosa que no hace constantemente, pues, prefiere concentrarse en sus proyectos. Sin embargo, el entrenador parece haberla sacado de sus casillas.

Gaby Espino explota en Instagram

Todo comenzó cuando la carismática figura de la pantalla compartió con entusiasmo el lanzamiento de una crema anticelulítica de su línea Farmasi, confesando sin tapujos que, como muchas mujeres, enfrenta esa imperfección corporal con naturalidad y optimismo.

Pero la felicidad duró poco. El entrenador de celebridades como Anuel y Maripily Rivera, no tardó en intervenir. En uno de sus característicos videos, lanzó: “Párame esta mi$*da, ya no sé por qué me sigue saliendo Gaby Espino en el feed… No hay una cabr*n$ crema que te quite la celulitis”.

La reacción de Gaby a esta crítica no tardó en llegar y fue contundente: “Te encanta nombrarme, ¿será por eso que me salgo en el feed? Baby, no me nombres más y sigue con lo tuyo que yo no me meto contigo. Pero bueno, ya veo que esa es la forma que usas para crecer tus redes. Bendiciones”.

A pesar de la tensión, el entrenador decidió adoptar un tono más reflexivo y concluyó con: “Lo fácil nunca te lleva a nada”, instando a su público a priorizar el ejercicio, la buena alimentación y una mentalidad saludable por encima de soluciones rápidas y superficiales.

Críticas previas de Luis a Gaby

En abril de 2025, Ojeda no dudó en encender una polémica en redes al cuestionar la eficacia del nuevo gel anticelulítico de la venezolana. En un video publicado en Instagram, el coach, le lanzó duro.

“Gaby, tu gel no sirve. Tú sabes por qué no sirve: porque tienes una lipo. ¿Qué haces mercadeando un gel si tú tienes una lipo, mami?”, se le escucha decir en el video.

Luis continuó su crítica, asegurando que los seguidores comunes “no van a ver esos cambios”, sin importar si el producto cuesta entre 15 o 20 dólares, y advirtió: “¡No mercadees lo falso!”.