Explora sin rivales logra sus primeros puntos para la Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

La potra de dos años Explora, demostró su gran valía tras imponerse en su primera prueba clasificatoria para la Kentucky Oaks, prueba que celebrará su 151.ª edición. Es la carrera más importante de Estados Unidos para potrancas de 3 años, que ofrece una bolsa de premios de 1,5 millones de dólares. De igual manera la entrenada por Bob Baffert, se ganó un puesto para la Breeders' Cup Juvenile Fillies.

Breeders’ Cup: Explora al galope se llevó el Oak Leaf

Explora, que iba a su primera carrera a dos vueltas con el entrenador Bob Baffert, logró una victoria cómoda por 4 cuerpos en el Oak Leaf S. (G2) con una bolsa de $200,000, en distancia de 1.700 metros, en el hipódromo de Santa Anita, ubicado en Arcadia, California. Con esta victoria, Explora obtuvo una plaza con derecho a cuota para la Breeders' Cup Juvenile Fillies, con premio de $2 millones, que se disputará el 31 de octubre en Del Mar.

Montada por Juan Hernández, Explora siguió a Himika, compañera de cuadra entrenada por Bob Baffert, por la recta de enfrente. En la segunda curva, Himika y el jinete Mike Smith intentaron escaparse, sin embargo, Explora, aceleró y superó a Himika al entrar en la recta final y luego amplió su ventaja hasta el final para lograr la victoria definitiva.

Explora, que corrió sin Gríngolas por primera vez, ganó con un tiempo de 1:44.13, tras fracciones de 23.14, 46.98, 1:11.56 y 1:37.39. De tal manera que Explora sumó sus primeros 10 puntos para la Kentucky Oaks. La Wally, llegó segunda y sumó 5 puntos. Luego, llegaron La Ville Lumierie, Banzai Betty y Himika, que rescataron, 3, 2 y 1, respectivamente.

Explora es hija de Blame y de la yegua Bernardini Collections Choice. Fue adquirida por $350,000 en la subasta Fasig-Tipton Midlantic de este año por sus propietarios Mike Pegram, Karl Watson y Paul Weitman. Explora pagó $2.80 a ganador, $2.20 a placé y $2.10 por show.