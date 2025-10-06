Natural Rise intentará convertirse en el primer caballo en completar la Triple Corona Dirt

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 8 de octubre el talentoso potro hijo de Kizuma, Natural Rise, intenta convertirse en el primer caballo en completar la Triple Corona Dirt para juveniles de 3 años, que se introdujo en 2024, en el Japan Dirt Classic en el hipódromo de Oi. Natural Rise, criado por Grand Stud de Yoshihiro Ito, es el primer potro de Lady Madonna de Distorted Humor.

Natural Rise listo para hacer historia en Japón

Natural Rise, entrenado por Keizo Ito, compitió tres veces a los dos años y obtuvo la victoria en dos de ellas, entre las que se incluye el Cattleya Stakes. Natural Rise ha mantenido su récord invicto en tres competencias en lo que va de año, entre ellas el Haneda Hai del 29 de abril y el Tokyo Derby del 11 de junio en Oi, las dos primeras competencias de la Dirt Triple Crown.



Natural Rise volvió a la cuadra de Keizo Ito en el Centro de Entrenamiento de Miho el 3 de septiembre, después de haber tenido un descanso en Grand Stud, para reiniciar su entrenamiento integral. El 3 de octubre, en la pista de virutas de madera de Miho, realizó un ejercicio de seis furlongs con Takeshi Yokoyama montado, logrando un tiempo de 1:26.4.

Natural Rise, tendrá como principal rival para esta carrera a Narukami, propiedad del Godolphin, quien ganó el Kozuata Sho del 2 de septiembre en Morioka por 2 1/2 cuerpos.