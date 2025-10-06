Échales un vistazo a los ejemplares dosañeros clasificados gracias a la serie "Win and You’re In" de las Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana se llevaron 21 de 22 clasificatorias que restan para el Campeonato Mundial de Criadores que se correrá el viernes 31 de octubre y 1 de noviembre del corriente, en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California. Estas carreras que formaron parte de las clasificatorias de la prestigiosa serie "Win and You’re In" (Gana y estás dentro) de la Serie Breeders' Cup Challenge en Estados Unidos, correspondiente al Campeonato de Criadores.

Breeders’ Cup: Clasificatoria rumbo al Campeonato Mundial

En estas competencias, los mejores purasangres del país lucharán por asegurar un lugar gratuito en la gatera de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2025, que se llevará a cabo los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Del Mar, California.

La Breeders' Cup es un meeting de carreras de caballos que se disputa en Estados Unidos desde 1984. Es uno de los eventos hípicos más populares del país, superado únicamente por la Triple Corona (Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes).

Serán 14 pruebas reservadas para los mejores ejemplares del mundo que se darán cita para llevarse la máxima gesta deportiva hípica en Estados Unidos. Se repartirán 30 millones de dólares entre las carreras seleccionadas en la cual la Breeders’ Cup Classic (G1) tendrá la mayor repartición con una bolsa de $7 millones.

Esta serie es clave para los propietarios y entrenadores que buscan garantizar la participación de sus caballos en uno de los eventos más importantes del calendario hípico mundial, donde se reúnen los mejores ejemplares para competir por premios millonarios y prestigio internacional.

Breeders’ Cup: Jornada para los juveniles

El viernes 31 de octubre, ha sido reservado para las competencias para ejemplares juveniles de dos años. Un total de cinco carreras serán incluidas para el calendario hípico en Del Mar. Los clasificados gracias al programa de la serie "Win and You’re In" (Gana y estás dentro).

Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint (G1) para machos en 1.000 metros en pista de grama, con una bolsa de $1 millón. Figuran: Charles Darwin, Lady Iman e Intricate Spirit.

Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (G1) para hembras en 1.600 metros en pista de grama, con una bolsa de $1 millón. Figuran: Corsia Veloce, Precise, Imaginationthelady, Ground Support y Diamond Necklace

Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) para hembras en 1.700 metros en pista de arena, con una bolsa de $2 millones. Figuran: Tommy Jo y Explora.

Breeders' Cup Juvenile (G1) para machos en 1.700 metros en pista de arena, con una bolsa de $2 millones. Figuran: Ted Noffey, Intrépido y Napoleón Solo.

Breeders' Cup Juvenile Turf (G1) para machos en 1.600 metros en pista de grama, con una bolsa de $1 millón. Figuran: Argos, Benvenuto Cellini, Gewan, Bottas y Final Score.

La Breeders' Cup Challenge Series, instaurada en 2007, tiene un récord de 93 competencias de clasificación automática programadas para este año, las cuales tendrán lugar en 15 naciones. Los que ganen estas competiciones tendrán acceso sin costo a sus respectivas carreras de la Breeders' Cup, y si viven fuera de California, también recibirán una asignación para el viaje.