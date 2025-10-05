¡Orgullo patrio en Gulfstream Park! Jaramillo y Barboza Jr. celebran una victoria con sabor a sorpresa

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, el Hipódromo de Gulfstream Park se convirtió en el escenario de una destacada actuación venezolana este domingo. Pese a una jornada con un reducido número de victorias, la dupla conformada por el jockey Emisael Jaramillo y el entrenador Víctor Barboza Jr. logró mantener la racha ganadora para los colores patrios.

La única victoria de Jaramillo, quien contó con seis compromisos, llegó en la sexta carrera, un Maiden Special Weight con una bolsa de $70.000, disputado sobre 1.600 metros.

Yamal Impone su Talento en el Debut: Gulfstream Park

El jinete criollo se llevó los honores a través del juvenil Yamal (6). El zaino de dos años, que realizó su debut absoluto en las pistas, demostró una madurez notable para su edad.

A diferencia de su estilo habitual, Jaramillo condujo al potro de menos a más. Yamal comenzó reservado, pero al girar la última curva ya se puso en contacto con los punteros. Desde allí, el pupilo de Barboza Jr. desató un poderoso rally que le permitió cruzar el disco con una ventaja de al menos cinco cuerpos. El segundo lugar correspondió al número siete, Master Chief Mike, bajo la conducción del puertorriqueño Edgar Zayas.

Un Dividendo Jugoso que Rompe el Molde: Potro Debut

El desempeño de Yamal, un hijo de Runhappy en Speedy War (por War Front), resultó en una grata sorpresa para los apostadores. En taquilla, el dividendo a ganador fue de $12.00, además de pagar $4.60 a place y $3.80 a show.

Esta victoria contribuye significativamente a las estadísticas de ambos profesionales venezolanos:

Para Emisael Jaramillo , este triunfo marca la victoria 1.848 de por vida en Estados Unidos y la número 120 de la presente temporada.

El entrenador Víctor Barboza Jr. llega a 64 triunfos en la actual temporada y suma un total de 642 desde que inició sus funciones en los óvalos estadounidenses en 2015.

Una tarde redonda para el equipo venezolano, que demostró que el talento criollo sigue siempre dominante en el turf de Florida.