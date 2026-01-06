Gonzalo Anderson: Entrenador venezolano que dejó huella en Canadá y Estados Unidos en la presente zafra

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo mundial cuenta con numerosos escenarios por todo el continente. Uno de los países más hípicos en esta parte del planeta es Canadá, donde se llevan a cabo múltiples reuniones anuales. La comunidad de representantes venezolanos también toma parte en estas actividades.

Gonzálo Anderson Jr., en su cuarto año como entrenador de purasangres fuera de nuestras tierras, donde comenzó en el 2019 con sus primeras 11 fotografías en el paddock, tuvo una pequeña pausa entre el 2020 y el 2022, para regresar desde el 2023 hasta la fecha para consagrarse como uno de los mejores.

Gonzalo Anderson, un entrenador con visión futurística

Gonzalo Anderson, durante la presente temporada, cosechó múltiples logros en su naciente carrera como entrenador de purasangres de carreras. Anderson comenzó el año con su primera victoria de por vida en Estados Unidos dentro de su carrera profesional.

Kitty House, conducida por el jockey Orlando Mojica en Turf Paradise. Anderson, campeón en Canadá, donde consiguió 85 victorias hasta el 25 de enero; en Canadá sumó este importante logro en Estados Unidos, después de 85 conseguidos en el país vecino del norte.

Pero no todo quedó allí. Gonzalo Anderson, una de las promesas del entrenamiento venezolano, consiguió su victoria 100 de por vida y lo hizo en Canadá con el ejemplar I’ts Allgoodman con la monta de D. Nelson, en el Spangled Jimmy H. de $50.000 en Century Mile el 27 de junio.

¡Back to back Gonzalo Anderson consigue dos títulos

El entrenador Gonzalo Anderson, el 13 de septiembre, consiguió su tercer título en Canadá, el segundo en el circuito de Century Mile, gracias a 35 primeros, 35 segundos y 25 terceros en 204 presentaciones, con una producción de $585.997.

Noviembre lo inició alcanzando su cuarto título y por segundo año consecutivo en el óvalo de Century Downs, Canadá. Un mérito que el joven entrenador radicado en el Norte de América se ha convertido en una estrella en los circuitos canadienses Este meeting lo alcanzó con 15 victorias, 13 segundos y 8 terceros en 73 compromisos y producción de $217.038 para sus conexiones.

Gonzalo Anderson, como se indicó al comienzo, es su cuarta temporada y su tercera de manera consecutiva. Anderson inició campaña en 2019 para lograr 11 primeros lugares y producción de $102.730. Luego estuvo ausente hasta el 2023, cuando retomó las acciones.

Ese año, 2023 consiguió 27 primeros, y la pasada temporada alcanzó su tope de triunfos:2023, 46, 41 segundos y 39 terceros con producción de $725.050. Este año, Anderson finalizará la temporada con 56, su tope, y 140 en total, con ganancias globales de $2.160.987 en el banco para sus conexiones.