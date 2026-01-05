Una promesa cumplida: Christopher Elliott Bracho dentro de los mejores aprendices del año tras su nominación al Eclipse

Suscríbete a nuestros canales

El joven jinete venezolano Christopher Elliott, hijo del jinete doble coronado Stewart Elliott con el ejemplar Smarty Jones 2004, y sobrino del múltiple ganador de clásicos en Venezuela y Norteamérica Richard Bracho, se convirtió hasta llegar su grado de profesional como el mejor aprendiz de la nación.

Elliott, quien durante su primer año se convirtió en toda una sensación del látigo por su capacidad, habilidad y entendimiento con el medio de que lo rodea está concluyendo el año con grandes números que lo colocan entre los mejores de la temporada.

Elliott consigue su grado de profesional

Christopher Elliott, desde su inicio el 21 de abril de 2024 con senda victoria sobre el ejemplar Ru Mor Starter en el hipódromo de Lone Star, Texas, ciudad de origen de su padre y familiares, demostró su capacidad sobre los finos de carrera y prendió las alamas como una futura promesa del látigo.

Elliott, luego de 15 meses de aprendizaje en esa primera temporada, conquistó 57 victorias, incluyendo su primera victoria selectiva. El joven piloto, durante este tiempo de aprendizaje, ha sido noticia por los medios más importantes estadounidenses, destacando cada uno de sus logros en cada hipódromo que visita.

Elliott, al lograr el grado de profesional, alcanzó 139 victorias, 120 segundos y 160 terceros con una producción para sus conexiones de $5,742,854, que fue hasta la jornada del sábado 19 de julio, números que lo colocan como el aprendiz líder de la nación.

Pero no todo quedó allí, porque Christopher Elliott, consiguió su primera victoria como jockey profesional que tuvo lugar en el hipódromo de Nueva York. La prueba mencionada fue el Joseph A. Gimma Stakes, cuyo valor era de $150,000. En ella tuvo la responsabilidad de conducir al ejemplar Sweet Montreal, que sorprendió en la taquilla con un pago a ganador de $24.44.

Premio Eclipse: Christopher Elliott nominado como Jinete Aprendiz del Año

Elliott Bracho, se convierte en el segundo jinete aprendiz venezolano por año consecutivo al ser nominado al premio Eclipse Jinete Aprendiz. Como se indicó al comienzo Bracho, conquistó 139 victorias hasta graduarse de profesional (desde 2024) con $5,742,854, que incluyó tres pruebas selectivas. En la presente temporada como aprendiz ganó 82 carreras, 3 stakes y ganó más de $3.8 millones compitiendo en el circuito de clase mundial en la NYRA.

Yedsit Hazlewood y Pietro Moran, sería los otros nominados. Hazlewood, ganó 136 carreras con una producción de $4,436,661 y ganó seis Stakes, ninguno de Grado. Moran, por su parte, sumó 140 victorias con seis stakes y ganancias de $ 6,083,835 entre Canadá y Estados Unidos, durante toda la zafra.

Destacamos que Eliiott, tras conseguir su grado profesional totalizó en la temporada totalizó 179 victorias y aumentó su récord de productividad a $8,731,659, más cinco Stakes para un total de siete en la campaña.