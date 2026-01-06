Heidi Klum muestra su figura en bikini y cautiva las redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Haidi Klum a los a los 52 años demuestra lo bien y conservada que tiene su cuerpo. Recientemente la belleza alemana y exconductora de “Project Runway”, posteó en Instagram una imagen posando con un pequeño bikini en color amarillo.

Gran momento

La supermodelo aprovechó un increíble paisaje de montañas, mar y cielo azul, para mostrarse muy sensual con el bañador, lentes y su cabello al descubierto.

El clip demuestra que la explosiva rubia arrancó el 2026 con buen pie, y ejercitándose para mantener la silueta tonificada, cuidada y esbelta.

Heidi también demuestra con la imagen que cualquier momento de vacacionar es también bueno para hacer ejercicios y cuidarse con alimentación e hidratación. Recordemos que hace años la belleza fue estrella de la marca de lencería Victoria’s Secret.

reacciones

La publicación no dudo en llenarse de múltiples comentarios de halagos por lo bien que luce, entre ellos de su amiga y colega del modelaje Alessandra Ambrosio.

No es la primera ocasión que la modelo muestra sus curvas en redes sociales, en otras publicaciones ha posado muy sensual y hasta en toples, confirmando la confianza que siente por su cuerpo.