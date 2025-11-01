Heidi Klum vuelve a coronarse como la reina del Halloween

Suscríbete a nuestros canales

Este año, Heidi Klum volvió a pulverizar expectativas en su legendaria fiesta de Halloween, su ya célebre “Heidiween”, al presentarse convertida en una auténtica monstruosidad mitológica: la gorgona Medusa.

A sus 52 años, la modelo se envolvió en un disfraz verdoso plagado de escamas, colmillos afilados, una cola serpentina y un nido móvil de serpientes enroscadas sobre su cabeza.

Heidi Klum lució apoteósica

La transformación no fue cuestión de minutos, Klum relató que tomó unas nueve horas completar el maquillaje y las prótesis que le permitieron metamorfosearse.

El proceso quedó documentado paso a paso en su cuenta de Instagram, donde sus más de 12 millones de seguidores pudieron ver cómo se convertía en criatura, para su acostumbrada celebración de Halloween.

La fiesta se celebró en el Hard Rock Hotel New York (Nueva York) y contó como cada 31 de octubre con invitados de alto nivel, surrealismo en los disfraces e incluso colaboraciones con marcas como el Empire State Building y la chocolatera Butterfinger.

Su pareja, Tom Kaulitz, también hizo acto de presencia disfrazado de guerrero convertido en piedra, en un guiño directo al mito de Medusa.

Una obra de arte terrorífica

Para esta edición, Heidi no se conformó con lo obvio. Su equipo de efectos especiales, liderado por el célebre Mike Marino, trabajó con más de 15 personas durante seis meses para dar vida a la criatura.

El traje incluía detalles increíbles como serpientes mecánicas que se movían de forma independiente, una lengua partida estilo reptil y un corsé completo bajo escamas pintadas a mano. En sus propias palabras: “Quería una Medusa realmente fea y lo conseguimos hasta los dientes”.

Al abordar su elección, Klum afirmó sentirse atraída por el carácter icónico, misterioso y feroz de Medusa: “La leyenda de que convertía a los humanos en piedra ha fascinado al público durante siglos”.

Y añadió que la noche de Halloween es su lienzo, su momento creativo anual: “Espero poder hacerlo para siempre”. Esta edición, que marca su fiesta número 24 (o 25, según el conteo), confirma que para muchos “las Navidades serán de otra, pero Halloween… es de Heidi Klum”.