Mira los mejores disfraces de Halloween de los artistas venezolanos

El 31 de octubre es sin duda alguna, uno de los días más esperados por los fanáticos de Halloween y los amantes de lo terrorífico. Pero, también es la oportunidad perfecta para que las celebridades se luzcan con sus mejores atuendos.

Año tras año, los famosos superan las expectativas de sus fans, por lo que, la creatividad sale a flote y, en esta oportunidad, te traemos un recuento de los famosos venezolanos que se unieron a la noche más escalofriante del año.

Halloween fue el protagonista

Gabriel Coronel

El cantante y actor venezolano optó por dejar al lado el misterio y, recreó junto a su pareja Daniela Ospina y su pequeño bebé, una escena familiar de la exitosa película "Superman".

Lele Pons

La influencer y creadora de contenido venezolana y su pareja Guaynaa celebran su primer Halloween como padres: ella de Wendy, él de Peter Pan, y su bebé de Campanita.

Yuvanna Montalvo y Juan Carlos García

La famosa pareja que vive actualmente en la ciudad de Miami, se unió a la tendencia del K-pop, género musical que parece gustarle bastante a su hija Fernanda.

Annakarina

La cantante venezolana dejó boquiabiertos a sus seguidores con unas sensuales fotografías desde una recreada "escena del crimen". Junto a las "sangrientas" imágenes, reflexionó: "Sangre porque es la perfecta aliada de mi corazón, mágica y maravillosa sangre".

Raúl González

El presentador de "Despierta América", quien recientemente causó revuelo al salir del clóset, hizo honor al boricua Bad Bunny y lució un increíble traje del artista.

Migbelis Castellanos

Desde Univision, la animadora y exreina de belleza, presumió su disfraz. Con un increíble maquillaje y vestuario, la zuliana encarnó a la emblemática Maléfica.

Danny Ocean

El intérprete de "Crayola" causó revuelo en su Instagram al compartir un divertido video vestido de bruja. Este disfraz fue tomado por el público como una "punta" al cantante Louis BPM quien hace unos meses le llamó "bruja" públicamente.