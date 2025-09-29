Danny Ocean y Louis BPM se enfrentan en redes: “Usted es una bruja”

Suscríbete a nuestros canales

La presentación del joven talentoso Louis BPM en los Premios Juventud 2025, desató una fuerte confrontación con el venezolano Danny Ocean, quien, a través de sus redes sociales, saltó a criticar un mensaje enviado por su colega.

“Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra”, era lo que se leía en la camisa de Louis quien saltó al escenario con Farruko y Makaco El Cerebro. Esta frase fue suficiente para que el intérprete de “Crayola” se le fuera encima, tomando acciones bastante radicales.

Danny Ocean en contra de Louis BPM

Después de emitir su opinión sobre el BPM, Danny Ocean fue hasta su canal de YouTube y eliminó el tema “Sunshine” que grabaron juntos para el recién estrenado álbum de Danny, titulado “Babylon Club”.

“Ya entendemos por qué andas en la tuya, tranquilo”, fueron las palabras en X del caraqueño radicado en Miami, refiriéndose al popular tema de Louis, “Tranquilo”. Esto convirtió las redes en un escenario polarizado y, mientras unos defendían al de “Me rehúso”, otros se le fueron encima.

La picante respuesta de BPM

Toda esta polémica se encendió rápidamente y, no tardó mucho en llegar la respuesta del joven de 19 años. “Esto es pa’ Danny que salió hablando mie$#@. Tú tienes mi número, ¿por qué no me llamaste? Ah no, aprovechaste que el momento está caliente y te fuiste pa’ Twitter”, dijo Louis.

En la misma entrevista con Michael Scott, aseveró: “Usted es una bruja real”. Entre tanto, el rapero acusó a Ocean de borrar la canción sin siquiera consultarle, ignorando lo que le implicaba legal y económicamente.

Además, cuestionó el compromiso del también intérprete de “Corazón” con la cultura venezolana, insinuando que, no ha levantado su bandera ni defendido sus raíces públicamente. La confrontación escaló al decir que Danny había borrado la canción por “razones políticas”.