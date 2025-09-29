Yonathan Daza: un regreso con expectativas altas y un solo objetivo

Suscríbete a nuestros canales

Tras una sólida temporada en la Liga Mexicana de Béisbol, Yonathan Daza se mostró entusiasmado y listo para asumir el compromiso los Leones del Caracas, destacando que su breve descanso fue una decisión consciente para estar al 100% desde el primer día.

"Muy contento, de verdad fue una práctica bastante completa," expresó Daza, visiblemente animado. "Muy contento, saludable, que es lo más importante. Al 100 vengo de jugar en México todo el año."

Un rendimiento sólido en México

Las palabras de Daza no son una simple declaración de intenciones. El jardinero viene de una destacada actuación con los Guerreros de Oaxaca en México, donde su bate se mantuvo constante durante toda la campaña. Este rendimiento le da la confianza necesaria para enfrentar la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

"Yo creo que me pasó lo mismo que me pasó aquí en Venezuela... Lo dominé mucho mejor que el año pasado," comentó, refiriéndose a su adaptación y éxito en la liga mexicana.

Este éxito en el extranjero es una señal positiva para el club melenudo, ya que Daza ha demostrado su capacidad para adaptarse y producir en nuevos circuitos. En México, su habilidad para conectar imparables y su defensa en el jardín central lo consolidaron como una pieza clave para su equipo, un rol que sin duda se espera que repita en la LVBP.

Lealtad y compromiso con el manager

Al ser consultado sobre su posición en el campo, Daza fue claro: está dispuesto a jugar donde el manager lo necesite, a pesar de que su posición natural y preferida es el jardín central. "No es un secreto que ha sido mi posición durante muchos años," afirmó, "pero estaré a lo que diga el manager. Voy a estar listo... Que él sepa donde me quiera poner, yo voy a estar listo para dar el 100%."

Esta declaración refleja su lealtad y enfoque en el bien colectivo. Daza entiende la importancia de la flexibilidad posicional en un equipo que busca el campeonato, y su disposición a acatar las decisiones del cuerpo técnico lo convierte en un jugador aún más valioso.

La férrea expectativa de ser campeón

La principal meta de Daza no es individual, sino colectiva. El jugador enfatizó que su desempeño personal está directamente relacionado con el éxito del equipo. Cuando se le preguntó sobre sus expectativas, respondió con humor y seriedad.

"Bueno, mi expectativa más grande es que García no me vuelva a chocar," bromeó. "Pero mira, que ser campeón. Yo creo que lo personal... Lo que tú hagas como pelotero se traduce a eso." Para Daza, el campeonato es la única recompensa que importa. "Si somos campeones, pienso que no solamente yo, todo el equipo va a tener un año muy positivo y eso es lo que se está buscando."

Su mensaje a la afición fue directo y apasionado: "Ustedes saben que nosotros nos matamos todos los días para darle los resultados a ustedes y a lo que está acostumbrado el equipo, que es a ganar y a ser campeón, que es lo más importante."