Leones del Caracas se refuerzan con la llegada de su jardinero central

Los Leones del Caracas saltaron nuevamente al terreno de juego del Estadio Forum La Guaira este domingo 28 de septiembre, para el segundo día del minicamp de pretemporada, primer paso de la preparación de la novena capitalina de cara a lo que será la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Para esta segunda jornada de prácticas matutinas en tierras litoralenses, los melenudos recibieron varias incorporaciones interesantes. Entre las más destacadas, se encuentra la de un jugador con experiencia en Grandes Ligas, que está llamado a ser el patrullero central de los jardines caraquistas en esta campaña: Yonathan Daza.

Yonathan Daza se incorpora a Leones

Por medio de sus distintas redes sociales, los Leones del Caracas dieron a conocer la llegada del jardinero central Yonathan Daza, quien está llamado a ser el guardián principal de la zona central del outfield melenudo en esta próxima campaña, que iniciará este 15 de octubre.

Luego de ser cambiado a los Leones en 2023, el oriundo de Maracay hizo su debut con la organización capitalina en la pasada campaña 2024/25. En su pasaje con Caracas, el toletero de 31 años jugó 23 compromisos y dejó promedios de .284/.337/.346/.683. Además, dio muestra de su solidez defensiva, algo que lo ha caracterizado durante toda su carrera.

Yonathan Daza viene de jugar en la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol, en donde brilló con los Guerreros de Oaxaca, al batear para .359/.414/.490/.904 en 84 desafíos. Ahora, Daza aspira a ser una pieza de importancia para unos Leones del Caracas que sueñan con el título 22.