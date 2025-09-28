LVBP

Esto dice William Cuevas ante su regreso a la LVBP con Tiburones

El serpentinero vuelve a uniformarse con los escualos tras varias temporadas en Corea del Sur

Por

Stefano Malavé Macri
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 09:35 pm
Esto dice William Cuevas ante su regreso a la LVBP con Tiburones
William Cuevas, lanzador de Tiburones de La Guaira
Suscríbete a nuestros canales

Con la Liga Venezolana de Beisbol Profesional próxima a comenzar, los Tiburones de La Guaira contarán con un regreso estelar, siendo este el del lanzador William Cuevas.

NOTAS RELACIONADAS

El caraqueño de 34 años de edad no veía acción en la pelota invernal venezolana desde la campaña 2016/2017 con los escualos, con quienes regresa tras varios años en la liga de Corea del Sur.

"Súper contento de regresar a mi primera casa", declara el lanzador, quien posee una amplia experiencia en Grandes Ligas con Medias Rojas de Boston, la Liga Coreana de Beisbol Profesional, la Liga Mexicana de Beisbol y la Liga de Beisbol Profesional de la República de China.

Los logros de La Guaira

Del mismo modo, siente alegría por su organización, la cual se consagró como campeona de Venezuela y el Caribe en 2024: "Estoy orgulloso con lo que lograron hace par de años (...) Ahora quiero aportar mi granito de arena en esta temporada".

La diferencia generacional

"Va a ser bien interesante ver la diferencia de la Liga entre 2016 y la actualidad", expresa Cuevas, quien tuvo una efectividad de 2.08 en 60.2 entradas de labor en su última campaña en Venezuela.

Sobre las nuevas generaciones en la LVBP, declara: "Los jóvenes de ahora comandan la manera de jugar en el beisbol, son un show que genera ganas de ver por televisión, y ahora tendré la oportunidad de disfrutarlo personalmente".

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Sabado 27 de Septiembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
LVBP