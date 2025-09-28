Detroit se clasifica a postemporada con el corazón en la mano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Después de coquetear con el desastre durante todo el mes, los Tigres de Detroit aseguraron este sábado un lugar en los Playoffs de Grandes Ligas, tras derrotar a los Medias Rojas de Boston.

Los bengalíes estuvieron amparados en una gran actuación del lanzador venezolano, Keider Montero, quien permitió una carrera limpia y ponchó a siete en 4.3 tercios de entradas lanzadas, y el bullpen de Detroit mantuvo a los Medias Rojas bajo control el resto del camino.

Con algo de nervios

Detroit logró enderezar el rumbo y llegar a los playoffs tras casi protagonizar uno de los mayores desplomes de final de temporada en la historia del béisbol.

Menos de 24 horas después de que los Medias Rojas aseguraran su pase a la postemporada, los Tigres consiguieron al menos un comodín y eliminaron a los Astros de Houston de la contienda.

Los Tigres tenían una ventaja de 15.5 juegos sobre los Guardians en julio y de 10.5 a principios de septiembre, antes de desplomarse en la recta final, perdiendo 12 de 14 juegos y permitiendo que Cleveland tomara el control de la división.

Con un récord de 87-74, los Tigres ahora tienen medio juego de ventaja sobre los de Ohio en la División Central de la Liga Americana. No obstante, Cleveland tiene el criterio de desempate sobre los bengalíes, lo que significa que Detroit debe terminar por delante de los Guardianes para ganar la división.