José Altuve comparte un club histórico con dos leyendas latinas de la MLB

La temporada 2025 de José Altuve está siendo una de las más productivas de su carrera en las Grandes Ligas, algo que sin duda lo acerca un poco más a una futura inclusión en el Salón de la Fama de Cooperstown. Justamente, esos registros de por vida también le han permitido integrar un club histórico, y que ahora cuenta con tres integrantes.

Cabe agregar que, hasta los momentos, Astro Boy lidera los apartados de hits, carreras anotadas y jonrones en la presente campaña de los Astros de Houston, quienes todavía se aferran a esa posibilidad de ir a los playoffs por medio del tercer comodín de la Liga Americana.

Altuve en la misma línea de dos leyendas latinas

Con todo lo que ha conseguido a nivel de estadísticas este año, José Altuve ha aumentado considerablemente sus números vitalicios en las Mayores. Recordemos que hace varias semanas atrás se convirtió en el segundo máximo hiteador en la historia de Houston, una proeza que se dice fácil, pero que no lo es.

Dicho esto, y luego de sus más recientes actuaciones, el venezolano sumó otra hazaña a sus registros. Y es que ahora es el tercer latino con marca de 250+ jonrones, 325+ bases robadas y 450+ dobles en la MLB, acompañando así a Bob Abreu y Alex Rodríguez.

Números de José Altuve de por vida en las Grandes Ligas