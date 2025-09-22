José Altuve sigue haciendo historia y supera a este Salón de la Fama (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve está viviendo una gran temporada 2025 de Grandes Ligas, siendo nuevamente determinante para los Astros de Houston. El segunda base criollo juego a juego aporta ofensivamente e incrementa sus registros vitalicios en el mejor beisbol del mundo.

"AstroBoy", como es apodado, está actualmente en racha, promediando .304 de average en sus últimos siete encuentros, con cinco carreras remolcadas y una anotada en ese lapso, aportando significativamente en la carrera que tiene los siderales actualmente por clasificar a los Playoffs.

En su más reciente juego, Altuve se fue de 3-2, con una carrera remolcada y llegó de esa forma a 2.384 imparables en su carrera en MLB, un número que le permitió subir un puesto histórico en su trayectoria en este deporte.

José Altuve escala entre los peloteros con más hits en toda la historia

Pese a la derrota 7-3 ante Marineros de Seattle el domingo, el venezolano con esos dos hits alcanzó un hito histórico en su carrera al conseguir su hit número 2,384, superando al Salón de la Fama Enos Slaughter y posicionándose en el puesto 130 de la lista de hits de todos los tiempos. Este logro resalta la constancia y la excelencia del venezolano en las Grandes Ligas, consolidándolo como uno de los bateadores más destacados de su generación.

Con este número de imparables, Altuve no solo celebra un momento personal significativo, sino que también deja su huella en la historia del deporte. Superar a un jugador legendario como Slaughter refleja la magnitud de su carrera y su contribución al juego.

Tras esta nueva marca, José Altuve acumula en su carrera de Grandes Ligas un total de 2.384 imparables, entre ellos 454 dobles, 32 triples, 255 jonrones. Además, cuenta con 887 carreras remolcadas, 1.234 anotadas y promedio vitalicio de .303, todo esto en 1.971 juegos celebrados desde 2011 a 2025.