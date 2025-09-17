MLB: José Altuve está a solo un paso de superar este registro de Omar Vizquel

Suscríbete a nuestros canales

El segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, sigue demostrando que es uno de los mejores de su generación. Su talento, capacidad de contacto y liderazgo sobre el terreno de juego lo han convertido no solo en una leyenda de su organización, sino que es uno de los más grandes ídolos latinos de las últimas décadas.

El pelotero de 35 años continúa evidenciando una producción de élite a pesar de tener más de una década en la Major League Baseball. Sus números en la actualidad son más que contundentes: 77 carreras anotadas, 147 imparables, 22 dobles, un triple, un jonrón, 25 cuadrangulares y 72 remolcadas.

Gracias a todos estos registros que sigue acumulando en MLB, se encuentra muy cerca de alcanzar un nuevo hito en su ya destacada carrera en las Grandes Ligas. Con 453 dobles conectados hasta este miércoles 17 de septiembre, el venezolano está a solo cuatro dobles de superar a Omar Vizquel (456) y convertirse en el tercer pelotero venezolano con más dobles en la historia de la Gran Carpa.

José Altuve, a un paso de un nuevo récord

Esta posible hazaña, además de ser impactante, reafirma la consistencia ofensiva que ha caracterizado a Altuve durante más de una década como jugador activo. Desde su debut en 2011, “Astro Boy” ha sido una pieza clave en la alineación de los Astros, combinando contacto, velocidad y poder en una carrera que ya incluye múltiples premios individuales y dos anillos de Serie Mundial.

El ascenso de José Altuve en los libros de récords venezolanos es notable. Solo Miguel Cabrera (627) y Bob Abreu (574) superan su producción de dobles entre los peloteros nacidos en Venezuela. Superar a Omar Vizquel, un ícono del béisbol latinoamericano y uno de los mejores campocortos de la historia, es una prueba más del impacto generacional de Altuve al más alto nivel.

Finalmente, José Altuve tiene una nueva cita con la historia para continuar demostrando que tiene todo en sus manos para agrandar mucho más su legado y, al mismo tiempo, posicionarse aún más como una de las grandes leyendas criollas en el mejor béisbol del mundo.