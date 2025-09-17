MLB: El club del 25-25 se expande, redefiniendo la élite

Suscríbete a nuestros canales

Este logro supera el récord anterior de ocho jugadores, que se había establecido en 1987 y se repitió en 2023. El incremento en el número de jugadores que combinan poder y velocidad en una misma temporada refleja una tendencia moderna en el béisbol, impulsada en parte por las nuevas reglas y un enfoque en atletas más completos.

Los nuevos reyes de la combinación 25-25

El club de los 25-25, ha dado la bienvenida a un grupo de jugadores en 2025. Los atletas que han logrado esta hazaña son:

-Julio Rodríguez (30 HR, 26 SB)

-Randy Arozarena (27 HR, 28 SB)

-Jazz Chisholm Jr. (29 HR, 26 SB)

-Francisco Lindor (26 HR, 27 SB)

-José Ramírez (28 HR, 38 SB)

-Corbin Carroll (29 HR, 28 SB)

-Bobby Witt Jr. (25 HR, 36 SB)

-Elly De La Cruz (25 HR, 35 SB)

-Pete Crow-Armstrong (25 HR, 27 SB)

La hazaña es particularmente notable para jugadores como Pete Crow-Armstrong, quien se unió al club en un tiempo récord para la historia de los Cachorros de Chicago, y para Julio Rodríguez y Randy Arozarena, quienes se convirtieron en la primera pareja de compañeros de equipo en los Marineros en alcanzar el club 25-25 en una misma temporada, lo que demuestra la profundidad de talento en sus respectivas alineaciones.

Un vistazo al pasado

Este nuevo récord eclipsa las temporadas de 1987 y 2023, que habían sido las únicas en la historia con ocho miembros en el club. La temporada de 1987, conocida por su explosión de ofensiva y velocidad, incluyó a figuras de la talla de Eric Davis (37 HR, 50 SB), quien fue parte de un grupo de cuatro jugadores de esa temporada en lograr 30-30.

Por su parte, la temporada 2023 también destacó por su alto rendimiento, con Ronald Acuña Jr. (41 HR, 73 SB) encabezando una lista que incluyó a jugadores como Bobby Witt Jr. y Corbin Carroll, quienes repitieron el logro en la temporada actual, demostrando su consistencia.

Este récord histórico refleja el cambio de paradigma en el béisbol moderno, donde los jugadores de élite no se limitan a una sola especialidad, sino que combinan poder, agilidad y un atletismo total.