Julio Rodríguez se afianza en la historia dominicana en tiempo récord (+dato)

Marineros de Seattle venció 7-6 a Angelinos de Anaheim, dejando en el terreno a su rival en el décimo segundo episodio del compromiso, el pasado jueves.

Por si fuera poco, dicho triunfo le valió alcanzar la cima del Oeste en la Liga Americana (igualando a Astros de Houston con récord de 79-68).

Julio Rodríguez fue una de las piezas que de forma más oportuna respondió, en cuanto a la ofensiva de los suyos, liderada por el campocorto J.P. Crawford, que impulsó 3 carreras con doble y sencillo.

Por su parte, el dominicano respondió con tubey y hit para empujar par de rayitas en sus 5 apariciones en el plato. De hecho, recibió un boleto intencional en el décimo primer capítulo.

Una hazaña admirable

Gracias a sus dos anotaciones remolcadas, con un doble en la parte baja del primer inning, el outfielder acumula 85 juegos impulsando más de una carrera, a sus apenas 24 años.

Con este registro, se convirtió en el sexto jugador dominicano con más compromisos de múltiples empujadas antes de cumplir los 25 años. Cabe destacar que, con ese reciente encuentro dejó atrás a Manny Ramírez (84) en este apartado.

Por su parte, los nombres que le superan en este selecto grupo son: Albert Pujols (135), Juan Soto (121), Adrián Beltré (101), César Cedeño (97) y Rafael Devers (89).