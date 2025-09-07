Play by Play

SEA 11
ATL 1
B: 2
S: 1
O: 0
CLE 2
TB 1
B: 1
S: 2
O: 0
LAD 4
BAL 0
B: 1
S: 2
O: 2
TOR 3
NYY 4
B: 1
S: 2
O: 1
MIL 9
PIT 1
B: 3
S: 2
O: 2
NYM 1
CIN 1
B: 3
S: 2
O: 2
CWS 3
DET 3
B: 3
S: 1
O: 0
PHI 1
MIA 4
B: 0
S: 0
O: 1
MIN 1
KC 0
B: 1
S: 2
O: 1
SF 0
STL 0
B: 1
S: 0
O: 2
WSH 0
CHC 1
B: 1
S: 0
O: 2
HOU 0
TEX 0
B: 2
S: 1
O: 2
Warmup
SD 0
COL 0
Pre-Game
ATH 0
LAA 0
Pre-Game
BOS 0
AZ 0

Seattle 11 - 1 Atlanta

Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Mariners 0 1 8 1 0 1 0 0 11 15 0
Braves 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0
Entradas SEA ATL
alta Mitch Garver pega triple (1) con elevado fuerte al jardinero central Michael Harris II. Josh Naylor anota. 1 0
alta Julio Rodríguez pega doble (25) con rodado a jardinero izquierdo Jurickson Profar, desviada por tercera base Nacho Alvarez Jr. Victor Robles anota Randy Arozarena anota Cal Raleigh anota. 4 0
alta Jorge Polanco batea jonrón (24) con elevado por el jardín izquierdo. Julio Rodríguez anota . 6 0
alta Josh Naylor batea jonrón (18) con elevado entre los jardines derecho y central. 7 0
alta Randy Arozarena pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Jurickson Profar. Mitch Garver anota J.P. Crawford anota. 9 0
alta Jorge Polanco out con elevado de sacrificio a jardinero central Michael Harris II. Julio Rodríguez anota. 10 0
baja Jurickson Profar batea jonrón (13) con elevado por el jardín derecho. 10 1
alta Eugenio Suárez batea jonrón (44) con elevado por el jardín izquierdo. 11 1
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 78 65 .545 - W1
Mariners 74 68 .521 3.5 W1
Rangers 73 70 .510 5.0 L1
Angels 66 76 .465 11.5 L3
Athletics 66 77 .462 12.0 W2
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 83 59 .585 - W3
Mets 76 66 .535 7.0 L1
Marlins 65 77 .458 18.0 L5
Braves 64 78 .451 19.0 L1
Nationals 57 84 .404 25.5 W1
Datos del encuentro
Estadio: Truist Park
Localidad: Atlanta, Georgia
El clima: Cloudy, 72 ºF
Capacidad: 41.149
Árbitros:
Home Plate: Derek Thomas
1era base: Jordan Baker
2da base: Dan Merzel
3era base: Stu Scheurwater

