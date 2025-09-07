|1
|Entradas
|SEA
|ATL
|2º
|Mitch Garver pega triple (1) con elevado fuerte al jardinero central Michael Harris II. Josh Naylor anota.
|1
|0
|3º
|Julio Rodríguez pega doble (25) con rodado a jardinero izquierdo Jurickson Profar, desviada por tercera base Nacho Alvarez Jr. Victor Robles anota Randy Arozarena anota Cal Raleigh anota.
|4
|0
|3º
|Jorge Polanco batea jonrón (24) con elevado por el jardín izquierdo. Julio Rodríguez anota .
|6
|0
|3º
|Josh Naylor batea jonrón (18) con elevado entre los jardines derecho y central.
|7
|0
|3º
|Randy Arozarena pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Jurickson Profar. Mitch Garver anota J.P. Crawford anota.
|9
|0
|4º
|Jorge Polanco out con elevado de sacrificio a jardinero central Michael Harris II. Julio Rodríguez anota.
|10
|0
|4º
|Jurickson Profar batea jonrón (13) con elevado por el jardín derecho.
|10
|1
|6º
|Eugenio Suárez batea jonrón (44) con elevado por el jardín izquierdo.
|11
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|R. Arozarena LF
|3-1
|1
|0
|2
|.240
|C. Raleigh DH
|5-1
|1
|0
|0
|.241
|J. Rodríguez CF
|4-2
|2
|0
|3
|.267
|c-D. Canzone PH-RF
|1-0
|0
|0
|0
|.281
|E. Suárez 3B
|4-1
|1
|1
|1
|.236
|J. Polanco 2B
|3-1
|1
|1
|3
|.258
|C. Young 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.220
|J. Naylor 1B
|3-2
|2
|1
|1
|.282
|a-L. Raley PH-1B
|2-2
|0
|0
|0
|.210
|M. Garver C
|4-2
|1
|0
|1
|.212
|H. Ford C
|0-0
|0
|0
|0
|.000
|J. Crawford SS
|3-2
|1
|0
|0
|.264
|b-L. Rivas PH-SS
|0-0
|0
|0
|0
|.290
|V. Robles RF-CF
|4-1
|1
|0
|0
|.262
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Luis Castillo
|6.0
|1
|4
|6
|82-54
|3.85
|José Castillo
|1.0
|0
|0
|0
|15-10
|4.76
|Emerson Hancock
|1.0
|0
|2
|0
|16-10
|5.42
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Profar LF
|4-2
|1
|1
|1
|.261
|M. Olson 1B
|3-1
|0
|0
|0
|.270
|E. White 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.233
|O. Albies 2B
|3-1
|0
|0
|0
|.243
|D. Baldwin C
|3-0
|0
|0
|0
|.276
|H. Kim SS
|2-0
|0
|0
|0
|.228
|1-N. Allen PR-SS
|0-0
|0
|0
|0
|.222
|M. Harris II CF
|3-0
|0
|0
|0
|.244
|R. Acuña Jr. RF
|2-0
|0
|0
|0
|.271
|J. Fraley RF
|1-1
|0
|0
|0
|.241
|M. Ozuna DH
|3-0
|0
|0
|0
|.227
|N. Alvarez Jr. 3B
|3-1
|0
|0
|0
|.256
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Joey Wentz
|2.1
|8
|8
|2
|65-39
|5.82
|Dylan Dodd
|3.1
|3
|5
|2
|58-42
|3.81
|Hayden Harris
|1.1
|0
|1
|0
|18-10
|3.38
|Rolddy Muñoz
|1.0
|0
|1
|2
|25-13
|0.00
|
Seattle
|
Atlanta
|15
|H
|6
|3
|HR
|1
|28
|TB
|9
|6
|DEB
|4
|
Seattle
|
Atlanta
|6
|K
|6
|74
|ST
|104
|6
|H
|15
|1
|BB
|3
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mariners
|0
|1
|8
|1
|0
|1
|0
|0
|11
|15
|0
|Braves
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|0
Ver más