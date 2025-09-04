MLB: Julio Rodríguez cerca de una marca que pocos pueden presumir en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Julio Rodríguez es de los peloteros con mayor impacto ofensivo en Grandes Ligas. Solo hay que ver su desempeño en 2025, para entender la importancia que tiene en Marineros de Seattle. De hecho, está a muy poco de registrar una marca que pocos pueden presumir este año.

Rodríguez registra 28 jonrones, 24 dobles y 24 bases robadas. Está a solo un doble y un robo de entrar en un exclusivo grupo de peloteros que tienen 25-25-25 durante esta campaña. El dominicano necesita mantener su enfoque: ser sólido en el plato, producir y explotar su velocidad.

Julio ha convertido la segunda parte de la temporada 2025 en un escenario favorable. Ha crecido su impacto en cada juego, pero también su presencia es parte del liderazgo que ejerce en Seattle. Sus números aumentaron y con eso el nivel de Marineros rumbo a octubre.

Peloteros con 25 jonrones, 25 dobles y 25 robos en 2025

25-25-25 no es solo una marca estadística, es una declaración de versatilidad ofensiva. Lo que está a punto de lograr Julio Rodríguez, lo coloca en una élite de Grandes Ligas, donde están aquellos peloteros que demuestra: poder, contacto y velocidad en las bases.

Peloteros con 25 HR - 25 2B - 25 BR en la temporada 2025

José Ramírez: 25 dobles, 26 jonrones, 36 robos Pete Crow-Armstrong: 34 dobles, 28 jonrones, 31 robos Francisco Lindor: 29 dobles, 26 jonrones, 28 robos Randy Arozarena: 29 dobles, 26 jonrones, 25 robos

Rodríguez está a nada de alcanzar este registro élite en Grandes Ligas, pero incluso podría llegar a los 30-30-30; marca donde también podrían estar estos mismos 4 peloteros antes mencionados. Con un mes más por competir, las posibilidades son bastante altas.

Números de Julio Rodríguez con Marineros de Seattle en 2025

Julio Rodríguez ha estado fuerte durante la temporada 2025. Su inicio fue bastante débil, pero siempre se recupera en las segundas partes; de hecho, este año no fue la excepción y ha demostrado tener un gran nivel para liderar la ofensiva del equipo una temporada más.

Números de Rodríguez en 2025:

- 139 juegos, 572 turnos, 90 anotadas, 151 hits, 24 dobles, 4 triples, 28 jonrones, 82 impulsadas, 34 boletos, 136 ponches, 24 bases robadas, .264 promedio, .316 OBP, .467 SLG, .783 OPS