MLB: Marineros de Seattle hacen historia con una racha ofensiva dominante

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle son una de las mejores organizaciones en la actual temporada de la Major League Baseball y así sus números los respaldan. Su producción ofensiva y su destacado y estelar pitcheo no solo le permitieron alcanzar un hito sin precedentes, sino que están a solo medio juego del primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana.

Los dirigidos por Dan Wilson están viendo los resultados tras sus agresivos movimientos en la fecha límite de cambios, en la que adquirieron a bateadores del calibre de Josh Naylor y el tercer base venezolano, Eugenio Suárez, ambos procedentes de la franquicia de los Arizona Diamondbacks.

El equipo ha completado una racha de 10 con números ofensivos tan impresionantes, que será recordada por mucho tiempo, gracias a una combinación explosiva de poder y velocidad que ha dejado a sus rivales sin respuestas.

Marineros hacen historia con su ofensiva

En el lapso de tiempo antes mencionado, han conseguido 20 jonrones y 20 bases robadas, pero lo más notable es que han llegado hasta este punto con 0 corredores atrapados en intento de robo, lo que refleja su amplio dominio en las últimas semanas sobre el terreno.

Gracias a todo esto, son el primer equipo en la historia de la MLB en tener una racha de 10 juegos con al menos 20 jonrones y 20 robos sin ser atrapado robando, según el portal estadístico y deportivo OptaSTATS.

Finalmente, este récord debe ser un impulso extra para que los Marineros de Seattle sigan jugando de esta manera y no solo sigan haciendo historia, sino que sus posibilidades de ganar el título divisional están más vivas que nunca en esta zafra del mejor béisbol del mundo.