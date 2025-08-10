MLB: Jesús Luzardo implanta récord personal en las Grandes Ligas (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Jesús Luzardo continúa mostrando un gran nivel en la temporada 2025 de las Grandes Ligas. En el encuentro del sábado 9 de agosto, el zurdo lideró a los Filis de Filadelfia para conseguir una importante victoria frente a los Rangers de Texas, consolidando así su desempeño destacado durante la campaña.

Luzardo logra su undécima victoria del año, récord personal

Con este triunfo, Luzardo superó su tope máximo de victorias en una temporada, al sumar once triunfos en el calendario 2025. Su mejor marca personal era de 10 victorias, logradas en 2023 mientras jugaba con los Marlins de Miami.

Ahora, vistiendo la indumentaria de Filadelfia, el serpentinero criollo está mostrando una versión más sólida y confiable, siendo pieza clave en la rotación de los Filis.

Foto: AP

Dominio sobre Rangers y estadísticas de la temporada

Durante el encuentro contra Texas, Luzardo lanzó por 6.0 entradas, permitiendo siete imparables y una carrera limpia. Además, otorgó un boleto y ponchó a cuatro bateadores rivales. Gracias a esta sólida presentación, Luzardo logró disminuir su efectividad a 4.20, después de haber llegado a un pico de 4.58 en la temporada.

Su control para mantener a raya a los bateadores contrarios le han dado estabilidad a su equipo en cada apertura.

Actualmente, su récord en la campaña es de 11-5, con un total de 133 innings lanzados. Luzardo ha permitido 134 hits, 62 carreras limpias, 45 boletos y ha ponchado a 151 rivales, cifras que lo consolidan como uno de los lanzadores más importantes para los Filis en esta campaña.