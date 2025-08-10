MLB: Ramón Laureano se vistió de héroe para Padres de San Diego (+video)

Suscríbete a nuestros canales

El sábado pasado, Padres de San Diego se impuso en extrainnings a Medias Rojas de Boston, por pizarra 5-4 y con la ayuda de un héroe inesperado.

Tal es el caso del jardinero izquierdo, Ramón Laureano, quien conectó el hit de oro para llevar al plato la carrera de la victoria. Cabe destacar que, el dominicano se incorporó al plantel el 31 de julio y apenas acumula 8 jornadas con este uniforme.

Aunque no había tenido su mejor noche, luego de fallar en sus dos primeros turnos y embasarse por boleto en la parte baja del quinto episodio, el quisqueyano tuvo revancha en el décimo capítulo.

Un rodado al territorio que no estaba defendido por el tercera base Manny Machado, bastó para que la bola se internara en la pradera izquierda y éste remolcara a Xander Bogaerts.

Una declaración para el recuerdo

En tiempo récord, éste outfielder que llegó vía cambio proveniente de Orioles de Baltimore, ha demostrado su valía. De hecho, a modo de anécdota y de broma, resaltó algo inédito en sus declaraciones tras salvar el día para los suyos en Petco Park.

''Estaba pensando batear un jonrón, en realidad. Pensé que quizás me harían la seña de toque de bola, pero no me sé las señas y se me ocurrió batear hacia abajo'', expresó en una entrevista para MLB post-juego, siendo franco sobre su adaptación al equipo.