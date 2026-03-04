Malas noticias para el Real Madrid: Franco Mastantuono es sancionado

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid viene de dos derrotas consecutivas en LaLiga de España y ese escenario solo ha hecho que se alejen del FC Barcelona, ahora cuatro puntos por delante. Pese a esto, las malas noticias no dejan de llegar a Valdebebas y ahora se enfocan en un nombre propio: Franco Mastantuono.

El argentino ahora está dando la vuelta en los medios españoles, sobre todo, los de la capital. No precisamente por alguna actuación positiva en el campo, sino todo lo contrario.

Y es que ya se sabe la sanción impuesta al delantero por el Comité de Disciplina, tras su expulsión en el partido anterior ante el Getafe, en el que profirió palabras ofensivas al árbitro, quien no se lo pensó dos veces.

“Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”, es la frase que habría apuntado el argentino contra el colegiado y así quedó constancia en el acta arbitral, que terminó de condenar al jugador.

¿Qué partidos se perderá Franco Mastantuono?

El castigo impuesto al ex River Plate es de nada más y nada menos que dos partidos en la competición doméstica, por tanto no podrá ayudar a los suyos en dos encuentros complejos que se vienen en el calendario.

Esos duelos son la visita a un Celta de Vigo, que viene en racha positiva y ahora mismo es sexto en el torneo con 40 unidades. A su vez, el otro partido es Elche, un equipo que -aunque está muy cerca de las casillas del descenso, suele complicar con su fútbol atrevido.

Franco Mastantuono estará disponible para Álvaro Arbeloa justo en uno de los compromisos más difíciles de la temporada, previsto ante el Atlético de Madrid el 22 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu.